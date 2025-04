Bevrijdingsdag als vaste vrije dag populairder dan ooit: maar welke feestdag moet wijken?

De roep om van Bevrijdingsdag een vaste, doorbetaalde vrije dag te maken, klinkt luider dan ooit. Uit onderzoek van Hart van Nederland onder 2.160 Nederlanders blijkt dat maar liefst 77 procent hiervoor is. Dat is een stijging vergeleken met vorig jaar, toen 72 procent deze wens uitsprak.

Bevrijdingsdag op 5 mei is in Nederland officieel een nationale feestdag, maar dat betekent niet automatisch dat iedereen dan vrij is. In de cao’s is afgesproken dat werknemers in veel sectoren alleen in lustrumjaren vrij krijgen. Dat is dit jaar het geval, en daarna pas weer in 2030. In de overige jaren moet er gewoon gewerkt worden, tenzij werkgevers en werknemers daar zelf andere afspraken over maken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!

Aanmelden voor het Hart van Nederland-panel kan via deze link of klik op de knop hieronder. Bent u al lid en zijn uw gegevens gewijzigd? Dan kunt u dat via deze link aangeven. Meld je aan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kabinet voorstander, werkgevers niet

In 2019 deed het toenmalige kabinet (Rutte III) al een oproep om de vrije dag jaarlijks toe te kennen, omdat het vond dat het belangrijk is de vrijheid te vieren. De Stichting van de Arbeid bracht dit toen onder de aandacht van werkgevers, sectoren en werknemers en herhaalde dit onlangs. Het AD meldt dinsdag dat het kabinet voorstander blijft van het instellen van een vaste vrije dag op 5 mei, en ook is een Kamermeerderheid voor.

Werkgevers staan echter nog niet te springen om het idee, aldus de krant. Een extra vrije dag betekent dat bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten, en dat zien ze niet zitten. Organisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland laten weten wel de optie open te willen houden om Tweede Pinksterdag in te ruilen voor Bevrijdingsdag.

Aan voorstanders van zo’n extra vrije dag werd gevraagd wat zij daarvoor dan zouden willen inruilen. Goede Vrijdag wordt het vaakst genoemd: 28 procent van de ondervraagden ziet die dag liever opgeofferd worden. Daarna volgen Tweede Pinksterdag (14 procent), een vakantiedag uit eigen saldo (12 procent), Hemelvaartsdag (10 procent) en zelfs Koningsdag (6 procent).

Vrijheid herdenken

Nederlanders zien Bevrijdingsdag vooral als een dag van herdenking zien. Zes op de tien respondenten zeggen bewust stil te staan bij vrijheid en bij de offers die daarvoor zijn gebracht. Slechts 13 procent ziet de dag vooral als een feestdag, en 15 procent ziet in Bevrijdingsdag vooral een dag om vrij te zijn. 18 procent de dag beleeft als "een gewone dag".