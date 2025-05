Dit is waarom je maandag geen luchtalarm hoort om 12.00 uur

Wie maandagmiddag stipt om 12.00 uur zijn wekker gelijk wil zetten op het bekende luchtalarm, wacht tevergeefs. De sirenes die normaal elke eerste maandag van de maand loeien, blijven stil. En dat is geen fout, maar bewust zo geregeld.

De maandelijkse test van het luchtalarm wordt niet uitgevoerd als het op een officiële feestdag valt. En maandag 5 mei is dat Bevrijdingsdag. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt dat het alarm dan niet klinkt, zoals dat ook geldt voor andere feestdagen.

De eerstvolgende keer dat het luchtalarm weer door het hele land te horen is, is op maandag 2 juni. Pas in 2031 valt Bevrijdingsdag opnieuw op een maandag, en ook dan zal het stil blijven.

Hart van Nederland/ANP