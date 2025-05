Bevrijdingsvuur aangestoken in Wageningen, duizenden rennen met fakkel

In Wageningen is rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde precies op de plek waar 80 jaar geleden de Duitse capitulatie werd besproken: voor Hotel De Wereld. De eer was aan oorlogsveteranen Mervyn Kersh (100) uit het Verenigd Koninkrijk en Nick Janicki (101) uit Canada. Samen met burgemeester Floor Vermeulen staken zij het vuur aan, dat symbool staat voor vrijheid.

Kersh sprak voor de ceremonie over zijn rol tijdens D-Day. Die heeft hij altijd gezien als "het helpen van een vriend". Janicki noemde het een eer om dit jaar de vlam te mogen ontsteken, "eentje die ik nooit zal vergeten", zei hij.

Hardlopers

Na het aansteken van de vlam klonk het Wilhelmus en ging de Nationale Bevrijdingsvuurestafette van start, waarbij een recordaantal van ruim 5000 lopers het vuur met fakkels door het land verspreidt.

De avond begon met optredens van onder anderen Douwe Bob, Maan, Angela Groothuizen, Hans Dagelet en Sinan Can. Ook werden er fragmenten voorgedragen uit 'Het verhaal van een Duitser 1913-1933' van Sebastian Haffner.

Maandag vindt in Wageningen ook de jaarlijkse 5 mei-lezing plaats. Dit jaar wordt die gehouden door de Poolse premier Donald Tusk.

