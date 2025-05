1000 Canadese scholieren herdenken oorlog in Bergen op Zoom

Burgemeester Margo Mulder van Bergen op Zoom beschouwt het bezoek van duizend Canadese scholieren aan haar gemeente, in het kader van tachtig jaar vrijheid, als een grote eer en een "hoopvol signaal". Dat zei ze in haar toespraak tijdens de dodenherdenking in de Brabantse stad. "Via jullie bedank ik de Canadese militairen die hier voor onze vrijheid hebben gevochten", zo sprak Mulder de Canadese bezoekers in het begin van haar speech in het Engels toe.

Bergen op Zoom werd in oktober 1944 bevrijd door Canadese troepen. "Ook zij waren vaak jong, soms net zo oud als de scholieren die hier nu zijn", zei Mulder. "De jongeren van nu denken aan de jongeren van toen. Jongeren die nooit de kans kregen om de opa of overgrootvader te worden van de Canadese jongeren die vanavond hier bij ons zijn."

De burgemeester benadrukte in haar toespraak het belang van herdenken. "Want wie nu zijn schouders ophaalt voor de vrijheid, verraadt wat anderen met hun leven hebben verdedigd."

'Unieke gebeurtenis'

De leerlingen, tussen de 15 en 17 jaar, komen van 37 scholen verspreid over Canada, laat een medewerker van de Canadese organisatie achter het bezoek weten. Hij spreekt van een unieke gebeurtenis, omdat de scholieren de herdenking op het Canadese ereveld volledig organiseerden en uitvoerden.

