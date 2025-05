Bevrijdingsdag met zon én kou, zelfs kans op vorst vannacht

Wie vandaag Bevrijdingsdag buiten viert, moet rekening houden met fris weer en lokaal een bui. Toch blijft het op de meeste plekken in Nederland droog, zegt meteoroloog Robert de Vries. "In het zuiden en zuidwesten kan nog een enkele bui vallen, maar verder is er geregeld zon, vooral in het noorden."

De temperatuur blijft aan de lage kant met 13 tot 15 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig boven land, maar langs de kust waait het stevig door met windkracht 5 tot 6.

Kans op vorst aan de grond in de nacht

Vanavond klaart het op, al kan in het zuidoosten nog een enkele bui vallen. In het noordoosten koelt het flink af naar 2 graden. "Lokaal kan het zelfs iets kouder worden met kans op vorst aan de grond", waarschuwt De Vries.

Morgen volgt een zwakke storing met af en toe regen of een bui, vooral vanuit het noorden. In het zuiden schijnt de zon mogelijk nog even, en ook in het noordoosten kan het later opklaren. De temperatuur loopt uiteen van 12 tot 15 graden, met in het zuiden mogelijk 16 of 17 graden.

Vanaf donderdag komt er verandering in het weerbeeld. "Dan krijgt de zon meer ruimte en loopt de temperatuur op. In het weekend kan het in het binnenland zelfs 20 graden worden." Wel zal het neerslagtekort weer toenemen, want regen wordt voorlopig nauwelijks verwacht.