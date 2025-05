Toespraak minister Brekelmans verstoord, Marco Kroon grijpt in

De Nationale Herdenking van de Bevrijding in Wageningen is maandag kort verstoord door een protest op het 5 Mei Plein. Meerdere personen liepen tijdens de toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans het plein op. Er werden daarna leuzen geroepen, onder meer 'Free Palestine'.

Een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse zag dat de bekende officier Marco Kroon direct van het erepodium afrende, samen met een marinier. Op beelden is te zien dat de twee de activisten direct overmeesteren.

De politie verwijderde de demonstrant vervolgens van het plein. Op de achtergrond stonden enkele andere betogers. Ook zij zijn door de politie weggevoerd. Vanuit de verte klonk applaus.

Aanhoudingen

Een politiewoordvoerder meldt dat vijf mensen zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ze zijn volgens haar over het hek geklommen. Ze kan geen verdere informatie geven over de actie of over de identiteit van degenen die zijn opgepakt.

Brekelmans maakte zijn toespraak af, maar pauzeerde wel af en toe tijdens het politie-ingrijpen. Aan het einde van zijn voordracht zei hij: "Ik zeg dat ook tegen de mensen die we hier zojuist zagen: laten we elkaar stevig vasthouden en ons niet uit elkaar laten spelen, dat is wat ons allen te doen staat."

Hart van Nederland/ANP