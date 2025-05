Honderden activisten demonstreren in Wageningen: 'Trek een rode lijn'

Zo’n tweehonderd mensen demonstreerden maandagochtend tegen de aanwezigheid van premier Dick Schoof, Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) en andere kabinetsleden op Bevrijdingsdag in Wageningen. De groep hield een van stof gemaakte 'rode lijn' van 80 meter vast.

Volgens de organisatie stonden vanaf 08.45 uur zo'n 250 tot 300 actievoerders op de Marijkeweg, omdat de gasten via die weg naar de plechtigheid in Wageningen zouden gaan. Een woordvoerder van het protest meldt niet zeker te weten of Schoof en Bosma zijn langsgereden omdat een aantal auto's geblindeerd was.

De activisten dragen de stoffen 'rode lijn' omdat Schoof de verantwoordelijkheid draagt voor "een kabinet dat weigert een rode lijn te trekken tegen het grootschalige geweld gepleegd door Israël, ondanks overweldigend bewijs van genocide op het Palestijnse volk", aldus de organisatie.

Spandoeken

Op grote spandoeken stonden leuzen als 'Wageningen trekt een rode lijn' en 'Geef geweld geen macht'. "Het is onacceptabel dat het kabinet niet een rode lijn trekt. Er zitten daar mensen tijd te verdoen terwijl er zo veel dingen zijn die opgelost moeten worden", zegt een van de demonstraten tegen Hart van Nederland. "Gisteren herdachten we miljoenen slachtoffers, maar het gebeurt nog steeds."

"Ze zouden zich duidelijk moeten uitspreken tegen wat Israël in Gaza aanricht. Het is verschrikkelijk en het begint te lijken op een genocide. We moeten ons veel actiever op stellen", zegt een andere demonstrant. Er klinken verder leuzen als "This is what democracy looks like" en "Nooit meer fascisme".

Een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse zag daarnaast dat op meerdere plekken borden en posters hangen voor slachtoffers in Gaza. Ook staan er teksten als 'intifada' geschreven, wat letterlijk 'opschudding' of 'afschudden' in het Arabisch betekent. De term draagt een zware emotionele lading, vooral vanwege de directe associatie met de Palestijnse strijd tegen Israël. Volgens de verslaggever gaat de gemeente de posters wegspuiten met een hogedrukreiniger.

Bevrijdingsdag in Wageningen

In Wageningen is rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken. Onder meer de Poolse premier Donald Tusk sprak op het 5 Mei Plein voor de Nationale Viering van de Bevrijding. " Het comfort van de vrijheid die Europa kende, is voorbij", zei Tusk in zijn lezing. Hij verwees daarbij naar de oorlog in Oekraïne. De ervaringen van tachtig jaar geleden leren ons dat we dit alleen kunnen overwinnen als we samen optrekken, aldus Tusk.

De Poolse premier zei dat hij meer dan tien jaar geleden de hoop had uitgesproken dat herinneringen aan de misdaden uit de Tweede Wereldoorlog het beste tegengif zouden zijn om kwaad in de toekomst te voorkomen. "Maar dat was niet zo", aldus Tusk. Oorlog en verwoestingen zijn in alle hevigheid terug in Europa sinds de Russische invasie van Oekraïne, zo sprak hij.

Tijdens de toespraak van Defensieminister Brekelmans probeerden enkele activisten aandacht te vragen voor de oorlog in Gaza. De activisten werden echter al snel tegengehouden, onder meer door ingrijpen van majoor Marco Kroon.