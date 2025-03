'Boodschappen nóg duurder door extra heffing plastictaks'

De boodschappen worden mogelijk nóg een stukje duurder dan ze nu al zijn. Daar waarschuwt René Roorda, de directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), voor in De Telegraaf. Het kabinet wil ruim 500 miljoen euro ophalen met een belasting op plastic verpakkingen, waarvan het grootste deel de levensmiddelensector zal treffen. Volgens Roorda is dit vooral een manier om de schatkist te spekken. "Ze zoeken ruim 500 miljoen, en die rekening belandt bij de consument."

In bovenstaande video legt Hart van Nederland uit hoe het nou precies zit met die veel besproken plasticvervuiling

In het regeerakkoord is al een plastic-heffing van 547 miljoen euro opgenomen, maar ambtenaren weten niet goed hoe ze dit moeten uitvoeren. Stichting Verpact, die plastic-heffingen int namens bedrijven, zou benaderd zijn om de belasting te innen. Tegelijkertijd sprak een meerderheid in de Tweede Kamer zich vorige week nog uit tegen een heffing op plastic bakjes.

Roorda is fel tegen de plannen en vreest dat de kosten worden doorgeschoven naar klanten. In de Telegraaf wijst hij erop dat er al 318 miljoen euro aan plastic-heffingen wordt geïnd en dat fabrikanten korting krijgen als ze duurzame verpakkingen gebruiken. "Dit heeft niets te maken met duurzaamheid, maar alles met belasting heffen", aldus Roorda. Ook de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie waarschuwt dat vooral de consument duurder uit zal zijn.

Paar cent per product duurder

Het kabinet wil nog niet bevestigen of de heffing daadwerkelijk wordt ingevoerd. Het ministerie van Financiën laat weten dat de plannen nog worden uitgewerkt en dat bij de voorjaarsnota een besluit wordt genomen. Momenteel betalen bedrijven al een heffing van 0,02 euro tot 1,30 euro per kilo plastic om recycling te stimuleren.

Als de extra heffing doorgaat, zou dit volgens Verpact neerkomen op 0,03 euro tot 0,04 euro extra per product, met name bij verpakte levensmiddelen. Dit zou neerkomen op een stijging van 1 procent op de boodschappen. Opvallend genoeg werd vorige maand nog een btw-verhoging van 0,4 procent door de Tweede Kamer afgewezen.