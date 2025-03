Kamer wil nog steeds af van extra kosten voor wegwerpplastic

Ondernemers die wegwerpbekers met plastic voor onderweg meegeven aan klanten, moeten daarvoor nu nog een extra bedrag in rekening brengen. De Tweede Kamer vraagt aan het kabinet deze 'meerprijs' op wegwerpplastic af te schaffen. Dinsdag heeft de motie om de huidige regel terug te draaien steun gekregen van een meerderheid in de Kamer.

Eind 2023 vroeg SP-Kamerlid Jimmy Dijk in een aangenomen motie ook al om het schrappen van de 'plastictaks'. Van een echte taks is overigens geen sprake, omdat de ondernemers de meerprijs zelf mogen houden. Volgens Dijk zorgde de plastictaks niet voor verduurzaming, maar wel voor hogere kosten voor consumenten. "Dit ondermijnt het draagvlak voor de klimaatmaatregelen."

Al langer versoepelingen

Vivianne Heijnen, op dat moment demissionair staatssecretaris van Milieu, liet een definitieve keuze over de plastictaks over aan haar opvolger. Het doel om in 2026 veertig procent minder wegwerpbekers en -bakjes te gebruiken dan in 2022, blijft immers staan. De CDA-staatssecretaris wilde een volgend kabinet alleen niet met een onhaalbaar doel opzadelen, dus vroeg ze de Inspectie Leefomgeving en Transport wel om de regels minder streng te handhaven.

Heijnens opvolger Chris Jansen (PVV) paste de regels vorig jaar nog iets aan, maar liet ze in grote lijnen zoals ze zijn. Eerst mochten ondernemers nog zelf bepalen hoe hoog de meerprijs op wegwerpplastic om mee te nemen was. Dat wordt vanaf volgend jaar een vast extra bedrag van 25 cent. De regel geldt dan alleen nog voor eten en drinken dat ter plekke wordt ingepakt, zoals koffie voor onderweg of een afhaalmaaltijd in een bakje.

De Kamer wil de meerprijs alsnog schrappen. Jansen staat daarvoor open, zei hij vorige week in een debat. "Uiteindelijk moet de Kamer daar zelf een besluit over nemen."

