Geld verdienen met statiegeld: gratis lot bij inleveren blikjes en flesjes

Vandaag, 13:23

We leveren behoorlijk veel blikjes en flesjes met statiegeld in. Maar nog niet genoeg om de wettelijke norm te halen. En dus komt Verpact, de organisatie die verantwoordelijk is voor het statiegeldsysteem, met een nieuwe truc: een gratis loterij. Bij elk ingeleverd blikje of flesje krijg je een lot. Daarmee maak je kans op geldprijzen tot vierhonderd euro. In dit artikel lees je hoe je meedoet, want niet overal krijg je een lot.

Met de blikjes van Angelique kun je geen kans maken, want die van haar worden bij de statiegeldautomaten niet geaccepteerd. Tot teleurstelling van Angelique, die het geld wilde inzamelen voor een goed doel.

Loterij

Verpact is de stichting achter Statiegeld Nederland. Die organisatie regelt het inzamelen van alle verpakkingen waar statiegeld op zit. Om de hoeveelheid blikjes en flesjes die worden ingeleverd op te krikken, is de loterij in het leven geroepen.

Vanaf 11 mei krijg je voor elke ingeleverde verpakking een lot. Maar let op: dit geldt alleen voor inleveringen bij statiegeldautomaten die statiegeld digitaal uitbetalen via Tikkie. Op dit moment zijn dat er zo'n duizend in heel Nederland. Het zijn automaten die niet in de supermarkten staan, maar op andere locaties. Waar bij jou in de buurt zo'n automaat staat, vind je hier. Zet bij het filter 'Statiegeld winactie' aan.

Voor elke 15 cent krijg je een lot. Met elk lot maak je elke week kans op een van de 150 geldprijzen van dertig tot vierhonderd euro. De actie loopt tien weken en deelname is mogelijk vanaf 18 jaar. In totaal wordt er 100.000 euro aan prijzen weggegeven.

Niet genoeg ingeleverd

Van de overheid moet Verpact ervoor zorgen dat er zo'n 90 procent aan verpakkingsmaterialen waar statiegeld op rust wordt geretourneerd. Dit aantal wordt nu nog niet behaald. Als het gaat om blikjes zit het inzamelpercentage op zo'n 85 tot 87 procent, en bij plastic flessen is dat 77 tot 79 procent. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Verpact.

Door Redactie Hart van Nederland

