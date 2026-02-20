Massale steun voor verstandelijk beperkte Robert na boete om rapen blikjes

De 27-jarige Robert uit Eibergen, die een verstandelijke beperking heeft, kreeg onlangs een boete van 170 euro voor het inzamelen van statiegeld. Volgens de gemeente Berkelland zou hij de straat hebben vervuild door blikjes uit prullenbakken te halen. De boete zorgt voor veel onbegrip in het dorp en de rest van het land en leidde tot een golf van steun.

Volgens vader Martijn is het inzamelen van statiegeld onderdeel van Roberts dagbesteding. "Hij zamelt regelmatig statiegeld in. Hij kent de wijkagenten en handhavers en daar maakt hij altijd een praatje mee", vertelde hij eerder aan Hart van Nederland. Dat ging lange tijd goed, tot een handhaver die hem niet kende een boete uitschreef.

'Overdonderd door steun en lieve berichten'

Na het uitzenden van de reportage over Robert stroomden de reacties binnen. "We zijn tot vanochtend 04.30 uur bezig geweest met alle berichten die we binnen hebben gekregen. Helemaal overdonderd door iedereen die de boete voor ons willen betalen", zegt Martijn vrijdag tegen Hart van Nederland. De boete is inmiddels al afgetikt. Garage Kroeze uit het Noord-Hollandse Hippolytushoef heeft het bedrag van 170 euro overgemaakt naar Roberts rekening. Als de boete wordt kwijtgescholden, mag Robert het geld gebruiken voor zijn goede doel.

Hoewel vader en zoon aangeven dat het hen niet om het geld ging, wilden veel inwoners toch iets bijdragen. Voor zaterdag staat er een inzamelingsactie van statiegeld gepland in Eibergen. Ook de lokale partij Samen voor Berkelland heeft aangekondigd dinsdag vragen te stellen in de vergadering van burgemeester en wethouders. Maandag komt de burgemeester langs bij Robert.

Gemeente: bezwaar mogelijk tegen boete

De gemeente Berkelland liet eerder schriftelijk aan Hart van Nederland weten: "Net zoals in de meeste gemeenten staat in onze gemeente in de verordening afvalstoffenheffing dat het doorzoeken of verspreiden van afvalstoffen of inzamelmiddelen die klaarstaan voor inzameling niet is toegestaan. De gemeente Berkelland heeft geen beleid gericht op personen die statiegeld verzamelen. Iemand die het niet eens is met een opgelegde boete kan natuurlijk wel bezwaar maken. In die procedure kan de situatie volledig worden beoordeeld."

Martijn heeft al bezwaar gemaakt tegen de boete. Een reactie daarop is er nog niet.