Statiegeld blijft massaal ongeclaimd: overlast en vervuiling nemen toe

Een milieumaatregel is een echt hoofdpijndossier geworden. Het statiegeldsysteem op blikjes en flesjes levert problemen op voor gemeentes en supermarkten. En hoewel het systeem bedoeld is om zwerfafval tegen te gaan, blijft een groot deel van het statiegeld onbenut, meldt Nieuws van de Dag.

Hester Klein Lankhorst, CEO van Verpact, en verslaggever Suzette Nesselaar van Nieuws van de Dag bespreken de uitdagingen rondom het statiegeldsysteem in Nederland. Dat zie je in de video bovenaan.

Vorig jaar werd er voor honderden miljoenen euro’s aan statiegeld niet geclaimd. Dat leidt tot overlast bij inleverpunten en vervuiling op straat. Mensen openen vuilniszakken op zoek naar lege blikjes, wat het probleem van zwerfafval juist verergert.

Alternatieve inleverpunten

“De supermarkten zijn goed bezig, maar het is niet genoeg”, zegt Klein Lankhorst. Alternatieve inleverpunten, zoals speciale statiegeldwinkels, worden gezien als mogelijke oplossing. Die zouden de druk op supermarkten kunnen verlichten en zorgen voor een schonere inleverervaring. Maar het aantal van deze winkels is nog te beperkt.

Het doel is om negentig procent van de statiegeldverpakkingen in te nemen. Op dit moment ligt dat percentage rond de 83 procent. De stichting achter het systeem werkt aan verbeteringen, maar de druk van de inspectie is groot. Klein Lankhorst benadrukt dat ook het gedrag van consumenten moet veranderen, en dat kost tijd.