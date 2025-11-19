Schoonmaker onterecht op straat gezet om meenemen statiegeldblikjes, krijgt nu 35.000 euro mee

Een 48-jarige schoonmaker uit Gelderland werd na 12 jaar trouwe dienst aan de kant gezet nadat hij lege flesjes en blikjes inleverde die hij in de gewone prullenbakken had gevonden. Onterecht, vindt de rechter. Het schoonmaakbedrijf had nooit zo hard mogen ingrijpen en moet de man daarom 35.000 euro betalen. Dat meldt het AD woensdagochtend.

De schoonmaker werkte sinds 2013 voor EW Cleaning Operations en werd jarenlang zonder problemen ingezet op verschillende locaties. De man nam bij zijn laatste werkplek een paar keer statiegeldflesjes en -blikjes mee die in de normale prullenbakken zitten. Hij dacht dat het afval was dat niemand meer nodig had, in dezelfde personeelsruimte stond namelijk ook een bak waarin medewerkers hun statiegeld kunnen doneren aan het goede doel.

Dinsdag werd bekend dat het statiegeld op flesjes en blikjes vanaf 1 januari misschien verdubbeld wordt. In de video bovenaan het artikel zie je hoe dat zit.

Toen beveiligers op camerabeelden zagen dat hij blikjes uit de prullenbakken haalde, werd hij daarop aangesproken. Hij gaf meteen toe dat hij dat drie tot vier keer had gedaan, dat hij niet wist dat het verboden was en dat hij desnoods de 35 euro die hij ervoor had gekregen terug wilde betalen.

Voorbeeldcollega

Na dat gesprek ging de man weer aan het werk, maar enkele dagen later kreeg hij toch te horen dat hij moest vertrekken. De schoonmaker vond dat buitenproportioneel en stapte naar de rechter. Die stelde hem in het gelijk. Ontslag op staande voet is een uiterste middel en mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden ingezet, en daar was hier geen sprake van. Daarnaast kon hij volgens de rechter niet weten dat statiegeld onder "gevonden voorwerpen" valt en dat het meenemen dus als stelen wordt gezien.

Dit laatst wordt bevestigd doordat het schoonmaakbedrijf pas ná het ontslag via WhatsApp aan medewerkers liet weten dat statiegeldverpakkingen onder die regel vallen. Volgens de rechter toont dat aan dat het beleid eerder niet helder was.

Reactie EW Cleaning Operations tegen Hart van Nederland: We betreuren deze situatie, ook voor onze oud-medewerker. We hanteren een zerotolerance beleid op spullen meenemen bij onze opdrachtgevers. Naar aanleiding van deze uitspraak nemen we de communicatie over dit beleid nogmaals onder de loep. We berusten ons in de uitspraak van de rechtbank.

De schoonmaker krijgt daarom drie vergoedingen: een transitievergoeding, een schadevergoeding en een aanvullende billijke vergoeding. In totaal gaat het om meer dan 35.000 euro, ruim duizend keer meer dan het statiegeld waar de zaak ooit om begon.