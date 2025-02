Man dakloos na brand, ontslagen omdat hij niet op werk verschijnt

De kantonrechter in Nijmegen heeft geoordeeld dat het ontslag op staande voet van een werknemer door zijn werkgever, een Gelders grondverzetbedrijf, onterecht was. De man nam een dag vrij nadat zijn woning was afgebrand om zaken te regelen en werd vervolgens ontslagen. De werkgever is veroordeeld tot het betalen van diverse vergoedingen en achterstallig salaris: bijna 12.000 euro.

De werknemer werkte sinds 2022 bij het bedrijf. Hij had een goede band met de werkgever, die hem met veel zaken hielp, zoals het verstrekken van kleding en maaltijden. Zo werd hij elke ochtend door de werkgever opgehaald om naar het werk te gaan en 's avonds weer thuisgebracht.

Die band verslechterde echter in augustus 2024. Op 29 augustus brak brand uit in de woning van de werknemer, waardoor hij zonder onderdak kwam te zitten. Hij liet diezelfde dag aan zijn werkgever weten dat hij de volgende dag niet kon werken omdat hij met zijn bewindvoerder regelingen moest treffen. De werkgever reageerde via WhatsApp met de boodschap: "Kijk maar, zou het wel echt heel fijn vinden als je er bent" en "2 kraantjes anders stil".

Toen de werknemer opnieuw aangaf niet te kunnen werken, kreeg hij als reactie onder meer: "We stoppen ermee. (...) Het is goed zo, succes ermee." Hieruit concludeerde hij dat hij op staande voet was ontslagen. Vervolgens ontstond een discussie, waarbij de werknemer enkele beledigende berichten stuurde.

Ziek

De werkgever meldde de man ziek bij uitkeringsinstantie UWV en haalde hem niet meer op voor werk.

De bewindvoerder van de werknemer accepteerde het ontslag niet en stapte naar de rechter, waar zij ruim 42.000 euro aan compensatie eiste. De rechter oordeelde dat het ontslag onterecht was. "Gelet op de brand van de woning van de werknemer (…) is de werkweigering geen geldige dringende reden", aldus de rechter. De man krijgt echter geen 42.000 euro, maar 11.643 euro aan compensatie in de vorm van ontslagvergoedingen en achterstallige betalingen.