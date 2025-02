Werknemer spaart 1700 euro aan koopzegels op kosten van de baas

Een medewerker van bedrijf uit Noord-Holland is op staande voet ontslagen nadat hij op slinkse wijze ruim 1700 euro aan koopzegels bij elkaar spaarde. Dat meldt het AD dinsdag. De werknemer gebruikte zijn eigen bonuskaart bij boodschappen die hij deed voor de keuken van zijn werkgever. Dit leverde hem niet alleen een flink bedrag aan koopzegels op, maar ook korting op Efteling-kaartjes.

De ex-werknemer had als taak om boodschappen te doen voor de keuken van zijn werkgever, zodat collega’s tijdens hun pauzes een divers aanbod aan eten en drinken hadden. Twee jaar lang gebruikte hij hierbij zijn persoonlijke bonuskaart, waarmee hij telkens koopzegels kocht op kosten van het bedrijf. De opbrengst van het spaarsysteem besteedde hij vervolgens aan privé-uitgaven.

Toen zijn werkgever, die anoniem wordt gehouden in het vonnis, het misbruik ontdekte, volgde direct ontslag.

Naar de rechter

Het bedrog kwam aan het licht toen een boekhouder ontdekte dat er geen btw was berekend over de aankoop van de koopzegels. Uit verder onderzoek bleek dat de werknemer in twee jaar tijd in totaal ruim 1700 euro aan zegels had gespaard via de boodschappen van zijn werkgever. Het bedrijf beschouwde dit als ernstige fraude en besloot de werknemer op staande voet te ontslaan.

De werknemer stapte naar de rechter om het ontslag aan te vechten. Hij stelde dat hij zich niet bewust was van het onterecht verkregen voordeel. De kantonrechter oordeelde echter dat het bedrijf volledig in zijn recht stond om hem te ontslaan. Daarnaast had de werknemer geen recht op een transitievergoeding of andere vergoedingen.