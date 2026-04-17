Meer plekken voor statiegeld: ook bij deze tankstations flesjes inleveren

Meer plekken voor statiegeld: ook bij deze tankstations flesjes inleveren

Vandaag, 08:07 - Update: 3 uur geleden

Goed nieuws voor wie vaak met lege flesjes of blikjes blijft zitten: je kunt ze straks op veel meer tankstations inleveren. Het gaat om bijna vijfhonderd extra locaties buiten de snelweg.

Tot nu toe was het al verplicht om statiegeld in te nemen bij tankstations langs de snelweg. Nu wordt dat uitgebreid naar tankstations daarbuiten. Daarvoor heeft Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, een samenwerking gesloten met Shell.

De verstandelijk beperkte Robert kreeg 170 euro boete voor rapen van statiegeldblikjes:

Verstandelijk beperkte Robert raapt blikjes op als dagbesteding, krijgt boete van boa
1:50

Verstandelijk beperkte Robert raapt blikjes op als dagbesteding, krijgt boete van boa

Hoe werkt het inleveren?

Sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes is het mogelijk om het langs de snelweg in te leveren. Het statiegeld kan vervolgens worden uitbetaald of dienen als betaalmiddel.

"Met de deelname van Shell verbinden we opnieuw een grote landelijke partij aan het statiegeldsysteem", zegt directeur Statiegeld Nederland Jeroen Hillen. Verpact is bezig het aantal inzamelpunten te verhogen. Vorig jaar kwamen er 1381 nieuwe punten bij en in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens ruim duizend, zei de organisatie eerder. Dat is nodig want de inzameldoelstellingen werden vorig jaar opnieuw niet gehaald.

Door ANP

Lees ook

Massale steun voor verstandelijk beperkte Robert na boete om rapen blikjes
Massale steun voor verstandelijk beperkte Robert na boete om rapen blikjes
Verstandelijk beperkte Robert krijgt 170 euro boete voor rapen van statiegeldblikjes
Verstandelijk beperkte Robert krijgt 170 euro boete voor rapen van statiegeldblikjes

