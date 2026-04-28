Tilburgse blikjeskoning Teun beroofd: scootmobiel met buit gestolen

Vandaag, 18:21 - Update: 1 uur geleden

Hij werd in 2024 een bekende verschijning op de Tilburgse kermis en verdiende er honderden euro's aan statiegeld. Maar voor Teun van Maurick, beter bekend als blikjeskoning Teun, is de lol er voorlopig af. Zijn scootmobiel, onmisbaar voor zijn dagelijkse tocht om lege blikjes op te halen, is gestolen.

Teun maakte het nieuws zelf bekend via sociale media. "Beste mensen uit Tilburg en omstreken, zouden jullie mee uit willen kijken naar mijn scootmobiel? Voorop zat een blauwe ton en achter zat een blauwe ton met lege blikjes. Hij is zondag namelijk gestolen op de Bredaseweg in Tilburg. Bedankt alvast." schrijft hij. De scootmobiel werd meegenomen, inclusief tonnen vol statiegeldblikjes en -flesjes.

'Alsof het niks is'

De roof van zijn scootmobiel komt hard aan bij Teun: "Dat ding is mijn alles, ik word er helemaal moe van”, vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik red het lichamelijk niet meer om alles lopend te doen."

Ook de reactie van de politie viel hem rauw op het dak. "Stelen ze je scootmobiel, bel je de politie. Dan zeggen ze doodleuk: dan moet je maar aangifte doen," schrijft hij op sociale media. "Alsof het niets is."

Bekend gezicht op de kermis

Teun kreeg landelijke aandacht in juli 2024, toen hij tijdens de Tilburgse kermis volgens velen de 'jackpot' binnenhaalde, zonder ook maar één euro uit te geven aan attracties. Dag in, dag uit reed hij met zijn scootmobiel over het terrein, op zoek naar lege blikjes en flesjes.

De hele reportage over Teun is in de video boven het artikel te zien.

Lees ook

Blikjeskoning Teun verdient 'jackpot' op Tilburgse Kermis
