Blikjeskoning Teun verdient 'jackpot' op Tilburgse Kermis

Teun van Maurick heeft dit jaar misschien wel de grootste jackpot binnengeharkt op de Tilburgse Kermis. Hij heeft er geen euro voor uitgegeven, maar er wel honderden verdiend. Op zijn scootmobiel reed hij alle dagen de straten door op jacht naar blikjes en flesjes. En dat levert hem een fortuin aan statiegeld op.

Sinds januari woont Teun nabij het centrum van Tilburg. Wonen in zijn vorige woning in Rijen was geen optie meer. Teun heeft in de afgelopen jaren meerdere medische uitdagingen voor zijn kiezen gekregen.

“Ik heb drie herseninfarcten gehad en mijn rug gebroken”, vertelt Teun tegenover Hart van Nederland. “Daardoor moet ik nu leven van een WAZ-uitkering. Rondkomen is moeilijk. Ik dacht bij mezelf: 'Ik slimmer moet slimmer zijn dan de rest'." Teun klom in zijn scootmobiel en reed de kermis op. “Het geld ligt letterlijk op straat”.

Racen over het terrein

Tijdens de Tilburgse Kermis, de grootste van de Benelux, zamelt Teun blikjes en flesjes in. “Alle blikjes en flesjes verzamel ik in plastic tassen. Deze tassen hangen aan mijn scootmobiel. Daarmee rijd ik over het terrein. Meestal begin ik bij de ijssalon en vervolgens race ik over het terrein. Met de flesjes en blikjes verdien al gauw tientallen euro’s op een dag." Alle blikjes bewaart Teun tijdelijk op de badkamer van zijn woning. Indien nodig kunnen de blikjes en flesjes daar omgespoeld worden. Inmiddels liggen er tientallen zakken vol verpakkingen voorzien van statiegeld.

Opvallende verschijning

Met zijn opvallende verschijning is Teun uitgegroeid tot een ware extra attractie op de kermis. “Mensen willen met me op de foto en ik krijg allerlei leuke reacties. Er zijn zelfs mensen die een blikje speciaal voor mij bewaren. Als ze mij dan zien rijden, komen ze naar me toe en geven het blikje aan mij. Het is leuk om te doen, maar levert vooral een goede spaarcent op."

Als de kermis voorbij is, wil Teun een supermarkt benaderen om te kijken of hijdaar alle blikjes in één keer kan inleveren. En zo niet? "Dan rijd ik met mijn scootmobiel naar een automaat en doe ik de blikjes en flesjes één voor één in de automaat.”