Grote droom van kermisfan Damian (21) komt uit: hij mag attracties besturen

Kermisfanaat Damian (21) mocht zondag twee van zijn favoriete kermisattracties besturen op de kermis in Best. "Een droom die uitkomt", zegt hij over de feestdag die geregeld is door de kermiscoördinator van de gemeente Best.

Damian is altijd al een groot liefhebber geweest van de kermis, maar na corona is hij er echt wat mee gaan doen. Hij besloot om zoveel mogelijk kermissen te bezoeken in Nederland en ging daarover vloggen. Op zijn YouTubekanaal geeft hij rondleidingen en laat hij zien welke attracties er staan in welke stad. "Ik vond de kermis altijd leuk. Als er kermis was in Hilversum dan was ik er elke dag", vertelt hij.

De kermisattracties worden niet alleen gefilmd, maar ook uitgeprobeerd. "Mijn favoriete attracties zijn The Energizer en The Beast", zegt hij. En dat zijn nou net de attracties die hij mag besturen op de kermis in Best.

Supervet

Dat dit voor hem is geregeld, had hij niet zien aankomen. "Het is supervet", vertelt hij enthousiast aan Hart van Nederland. Uiteraard zal hij ook gaan vloggen over dat moment en krijgen zijn kijkers een rondleiding van de kermis in Best.

Damian heeft inmiddels al 35 kermissen bezocht in het land en is van plan om er meer te bezoeken.