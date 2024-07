Ze zijn er vroeg bij: Fransino (13) en Abel (14) staan op de Tilburgse kermis

Het is zomervakantie in Nederland, dus veel kinderen zijn lekker aan het spelen met vrienden of zitten te gamen. Maar Fransino en Abel niet. De 13- en 14-jarige jongens zijn te vinden op de Tilburgse Kermis. Fransino als exploitant bij de eendjesviskraam en Abel als radio DJ bij Kermis FM.

Dat hij twee shows heeft gekregen bij Kermis FM kan Abel Staal nog niet helemaal bevatten. De 14-jarige Eerbeekse is pas 2,5 jaar geleden begonnen met radio maken. "Bij ons staat de radio altijd thuis aan.

Ik kreeg op een gegeven moment een dj-set met twee draaischijven. Daarmee maakte ik boven in een zolderkamertje tussen de plaatjes door ook weerberichtjes. Dat vond ik zo leuk dat ik steeds meer met radio ben gaan doen."

Strenge selectie

Abel heeft sinds mei vorig jaar een eigen show bij de lokale omroep. "Dat is superleuk om te doen. Ik hoorde niet veel later over Kermis FM en wilde daar meer over weten." Al 16 jaar wordt er tijdens de 10 dagen van de Tilburgse Kermis radio, tv en online content gemaakt op Kermis FM.

Het is daarmee ook hét mediaplatform van de Tilburgse Kermis. zo'n tweehonderd vrijwilligers, van cameramensen tot presentatoren en van technici tot dj’s, helpen jaarlijks om er weer een groot spektakel van te maken.

"Dat ik nu mijn eigen show heb vind ik heel bijzonder. Ze maken namelijk een strenge selectie omdat er veel dj's een show willen." De Eerbeekse is maar liefst twee keer te horen tijdens de Tilburgse Kermis. Maar zijn ultieme doel is de landelijke radio. "Graag zou ik ooit bij Radio 2 willen werken."

Jongste kermisexploitant

Abel is niet de enige jonge werker op de Tilburgse kermis. Ook Fransino is op het kermislint te vinden. de 13-jarige staat met zijn eigen eendjesviskraam als exploitant in Tilburg. "Die heb ik een jaar geleden van hen gekregen en nu sta ik voor het eerst met mijn eigen kraam op de Tilburgse kermis."

De jonge exploitant heeft al op de Rotterdamse kermis gestaan, maar de Tilburgse Kermis heeft een bijzonder plekje in zijn hart. "Mijn opa heeft hier ook jaren gestaan. Het is heel gaaf dat ik er nu ook mag staan tussen zoveel attracties." Fransino komt uit een echte kermis familie. Met zijn eigen kraam is het nu aan Fransino om de familie traditie voort te zetten.

Correctie: Hoewel in de video hierboven de jonge Kermis FM-dj 'Abel Roos' wordt genoemd, moet dit 'Abel Staal' zijn.