Genieten van Tilburgse kermis voordat het spektakel begint: 'Mooi om de opbouw te zien'

De Tilburgse kermis komt er weer aan. Nog even wachten en dan mag je weer los bij de schietkraam, in de booster of de wildwaterbaan. Voor sommige Tilburgers is de kermis zélf echter niet het hoogtepunt, maar juist de opbouw. Ze staan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan de zijlijn te kijken hoe bijvoorbeeld de booster in de steigers staat.

En ja, uiteraard gaan ze ook feestvieren als later in de week de kermis begint. Op het - nu nog - bouwterrein kunnen ze er wel om lachen, vertelt directeur City Marketing Tilburg Marc Meeuwis.

Bekijk in de video hierboven hoe die opbouw eruitziet.

Grootste kermis van de Benelux

Het kermisfestijn in de Brabantse stad is gelijk de grootste van de Benelux en is dit jaar van 19 tot en met 28 juli te vinden in het centrum van Tilburg. Kenmerkend zijn onder andere de Roze Maandag met een pride walk, de honderden attracties, de muzikale optredens en de soms gekke prijzen die te winnen zijn, zoals vorig jaar de welbekende piemelknuffel.