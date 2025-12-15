Dit is hoeveel jouw huur komend jaar mag stijgen

Woon jij in een huurwoning? Dan zijn de percentages bekend waarmee jouw verhuurder de huurprijs mag verhogen. Voor alle soorten huur (sociale huur, middenhuur en vrije sector) zijn de verhogingen bekend. Voor sociale huurwoningen gaat de verhoging in vanaf juli aankomend jaar. In de vrije sector en middenhuur is dat al vanaf aankomende maand.

De prijzen van sociale huurwoningen mogen vanaf juli volgend jaar met 4,1 procent omhoog. In de middenhuur is dat vanaf januari 6,1 procent en in de vrije sector 4,4 procent, dat heeft het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maandag bekendgemaakt.

Een soort huur stijgt harder

Behalve in de vrije sector zijn de maximale stijgingen minder hoog dan dit jaar. Verhuurders van sociale huurwoningen mochten dit jaar hun huren met 5 procent verhogen. Woningen in de middensector mogen in 2025 zelfs 7,7 procent duurder worden. De huren in de vrije sector mogen in 2026 wel meer stijgen dan dit jaar het geval was. Dit jaar was de maximale huurstijging voor vrije sectorwoningen 4,1 procent.

De drie wettelijke grenzen worden op verschillende manieren berekend op basis van de cao-loonstijgingen en de inflatie. Verhuurders kunnen er ook voor kiezen de huren minder te laten stijgen. Als in een huurcontract een lagere maximale huurstijging staat dan in de wet, dan geldt die grens.

Welke woning is wat?

Een sociale huurwoning mag per 1 januari 2026 maximaal 932,93 euro kosten (nog zonder de huurverhoging per 1 juli 2026). Een middenhuurwoning kost maximaal 1.228,07 euro per maand per 1 januari 2026. En vrije sectorwoningen zijn woningen boven die 1228,07 euro per maand, plus een minimaal aantal punten (volgens de liberalisatiegrens) van 186. Alle regels voor de verschillende soorten huurwoningen zijn hier terug te vinden.