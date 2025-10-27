Amsterdammers met bijstand mogen nu bijverdienen met kamerverhuur

Voor Amsterdammers met een bijstandsuitkering wordt het aantrekkelijker om een kamer te verhuren. De gemeente heeft maandag nieuwe regels aangekondigd waardoor hospita's voortaan tot 475 euro per maand van de huurinkomsten mogen houden zonder dat dit invloed heeft op hun uitkering. Dat mag alleen als de huurder ook mee-eet met de verhuurder.

Wanneer de huurder volledig zelfstandig leeft, ligt de grens lager: dan mag de hospita maximaal 275 euro per maand bijverdienen. Volgens de gemeente moet de maatregel de woningnood in Amsterdam wat verlichten.

Drempel wegnemen

Wethouder Zita Pels (volkshuisvesting) zegt dat veel mensen met een bijstandsuitkering graag een kamer zouden verhuren, maar bang zijn om gekort te worden. "Veel Amsterdammers met een bijstandsuitkering zouden best een kamer willen verhuren, maar zijn bang voor de financiële gevolgen. Met duidelijke regels willen we die drempel wegnemen", zegt Pels.

De regels bepalen dat de huurder geen familie mag zijn of iemand met wie de verhuurder al een huishouden deelt. Ook bewoners van sociale huurwoningen mogen kamers verhuren, mits ze toestemming krijgen van de woningcorporatie of eigenaar. Er mogen maximaal twee kamers per woning worden verhuurd.

Voor mensen met een IOAW- of IOAZ-uitkering verandert er nog meer: zij hoeven helemaal geen huurinkomsten af te dragen aan de gemeente. Voor AOW’ers, WIA- of WW-ontvangers blijft alles bij het oude. Hun uitkering blijft onaangetast bij kamerverhuur, net als de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget.