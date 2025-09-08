Terug

'Minder gekort op bijstand: gemeenten pakken het soepeler aan'

Beleid

Vandaag, 09:07

Sinds de coronacrisis zijn gemeenten terughoudender geworden met het korten op de bijstand. In 2020 halveerde het aantal zogeheten strafkortingen in de tien grootste gemeenten van ruim 6500 naar zo’n 3000 per jaar. Die daling is structureel, zo blijkt uit cijfers die de NOS opvroeg.

Een strafkorting wordt opgelegd als iemand zich niet aan afspraken houdt, bijvoorbeeld bij onvoldoende sollicitaties of zwart werken. Een uitkering wordt in zo'n geval verlaagd. Maar de overheid legt sinds enkele jaren meer nadruk op "de menselijke maat".

Ook het Nibud ziet een omslag in denken. "Er wordt meer uitgegaan van vertrouwen, in plaats van wantrouwen." De energiecrisis en het toeslagenschandaal hebben volgens hen bijgedragen aan meer begrip voor mensen met geldproblemen.

Waarschuwingen

Gemeenten kiezen vaker voor waarschuwingen in plaats van het verlagen van de uitkering. In Amsterdam steeg het aantal waarschuwingen van dertig naar driehonderd per jaar. Het doel is om mensen de goede richting in te sturen, zonder dat ze meteen in geldnood komen, laat de gemeente aan de omroep weten.

Rotterdam en Den Haag leggen nog steeds de meeste strafkortingen op, maar ook daar is het aantal sterk gedaald. Gemeenten als Nijmegen, Almere en Breda zijn eveneens voorzichtiger geworden. Er bestaan grote verschillen, omdat er geen landelijke richtlijn is.

