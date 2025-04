Gekort worden op je uitkering als je naar de voedselbank gaat? CU wil dit stoppen

Je hebt het al moeilijk genoeg, leeft van een bijstandsuitkering en durft eindelijk naar de voedselbank te stappen. Maar dan blijkt dat je daardoor gekort kunt worden op je uitkering. Klinkt bizar, maar toch is het voor allerlei mensen bittere realiteit. In Amsterdam Zuidoost zien ze het elke week gebeuren. Daarom pleit de ChristenUnie nu voor een wetswijziging.

Vorige week besprak de Tweede Kamer een reeks wijzigingen op de Participatiewet. Eén daarvan komt van ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder. Hij wil dat er een einde komt aan het korten van uitkeringsgerechtigden die een voedselpakket ontvangen. "De voedselbank is een initiatief vanuit de samenleving. Dit is feitelijk een barmhartigheidsboete", zegt hij tegen Hart van Nederland. Ceder pleit ervoor dit duidelijk in de wet vast te leggen. Aanstaande dinsdag stemt de Kamer over zijn amendement.

'Moet mensen echt overhalen'

Bij de voedselbank in Amsterdam Zuidoost zien ze het probleem dagelijks. Regina Mac-Nack richtte in 1991 de stichting 'Hoop voor morgen' op, en voorziet wekelijks 1.500 huishoudens van eten. Toch is lang niet iedereen die hulp nodig heeft bereid om een pakket aan te nemen.

"Ze zijn bang gekort te worden op hun uitkering, omdat giften in natura gezien kunnen worden als inkomen", legt ze uit aan Hart van Nederland. "Belachelijk natuurlijk. De mensen die hier komen hebben niets."

Haar vrijwilligers - tachtig in totaal - proberen mensen over de streep te trekken. "Soms moet ik mensen echt overhalen om een pakket aan te nemen. Het lijkt mij goed dat de politiek bepaalt dat mensen nooit gekort mogen worden als zij een pakket van de voedselbank ontvangen."