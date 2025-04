Kabinet wil chronisch zieken uit Participatiewet halen

Het kabinet zoekt naar een manier om bijstandsgerechtigden die door een chronische ziekte of beperking niet meer kunnen werken, onder een andere regeling te brengen buiten de Participatiewet. Dat heeft staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie, VVD) gezegd tijdens een debat over de versoepeling van een flink aantal bijstandsregels.

Samenwonen is voor mensen in de bijstand vaak geen optie, omdat ze dan hun uitkering verliezen. In Almere mogen stellen nu zes maanden samenwonen zonder dat dit financiële gevolgen heeft. “We waren zo gelukkig toen we die brief kregen,” zegen Nick en Ilona in bovenstaande video.

De Participatiewet is erop gericht mensen vanuit een uitkering aan het werk te helpen. Veel partijen in de Tweede Kamer vragen al langer aandacht voor de groep voor wie dit vrijwel onmogelijk is.

Nobel erkent nu ook dat het "raar" is dat deze mensen toch onder deze wet vallen. Samen met minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) gaat hij op zoek naar een alternatief. Hij hoopt daar voor de zomer meer over te kunnen zeggen.

Verzachtende maatregelen

Kamerlid Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) is "heel blij" met de erkenning dat deze groep - volgens haar ongeveer een derde van het totaal - helemaal niet thuishoort in de Participatiewet. "Want we hebben er lang voor gestreden om dat duidelijk te maken." Ze vreest wel dat het jaren kan duren voordat het kabinet voor deze mensen iets anders heeft geregeld, en dringt bij Nobel aan op maatregelen om de wet in de tussentijd voor hen fors verder te verzachten.

Ook bij andere partijen roept de toezegging van Nobel veel vragen op. De staatssecretaris vraagt evenwel om geduld. Hij wil eerst zorgvuldig afbakenen wie precies onder een andere regeling moet komen te vallen.

