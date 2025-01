Proef-samenwonen zonder financiële gevolgen uitkomst voor mensen in de bijstand: 'Zo gelukkig'

Voor mensen in de bijstand is samenwonen niet altijd vanzelfsprekend. Almere is de derde gemeente in Nederland die stellen met een uitkering de kans geeft samen te wonen zonder financiële consequenties, in de vorm van een proefperiode van zes maanden.

Dat half jaar mogen ze nog even gebruik maken van de gemeentelijke ondersteuning, terwijl de stellen het samenwonen uitproberen. In Arnhem en Tilburg kan dit al een tijdje. Nick en Ilona hebben hierdoor samen hun droom kunnen waarmaken. Het stel is getrouwd en woont nu zonder een aanvullende uitkering al 2,5 jaar samen. "Ik had na mijn scheiding een bijstandsuitkering en mijn vrouw woonde nog bij haar ouders. Eigenlijk was samenwonen daardoor geen optie. Toen kregen we in juni 2022 deze brief op de mat. We waren zo gelukkig", vertelt Nick van Baal aan Hart van Nederland.

Vrijwel direct pakte Ilona haar spullen en trok ze bij Nick in. "Het ging top, behalve het feit dat wij na die zes maanden een beetje aan ons lot werden overgelaten. Toen verviel mijn uitkering omdat mijn vrouw werkt. Zij verdiende ongeveer 1800 euro en ik verloor de 1200 euro die ik aan bijstand kreeg. Bijna de helft van ons geld dus. En dat was een zware tijd."

Zaken op orde

Het stel moest toen naar de Voedselbank. Maar ondertussen gaat het beter en zijn ze, zoals Nick zegt, "stabiel". "Maar we hadden graag wat meer voorbereiding willen ontvangen vanuit de gemeente. We vinden wel dat die periode ons ook sterker heeft gemaakt. We zijn al die tijd verliefd gebleven en hebben onze zaken nu wel op orde."

Nick is met een studie begonnen en uiteindelijk heeft het stel voor woningruil gekozen om wat groter te wonen. "Nu wonen we in Duiven en hoewel we een tijdje elk dubbeltje hebben moeten omdraaien zijn we heel blij dat we dankzij dit opstapje van de gemeente deze stap hebben kunnen zetten."

Niet dakloos

Wethouder Micha Vos is erg blij met het initiatief dat nu ook in Almere wordt uitgerold, vertelt zijn woordvoerder. "Vanaf nu is het mogelijk dat stellen kunnen samenwonen met behoud van woning en uitkering. Voor zes maanden, in ieder geval. Het is niet zo dat beiden een uitkering moeten hebben. Ook wanneer de partner zonder uitkering een goed inkomen heeft is het belangrijk dat degene met bijstand het geld en huis nog even niet verliest. Mocht het samenwonen niks worden, dan is het in ieder geval zo dat die persoon niet dakloos raakt zonder huis, zonder geld en zonder postadres."

Na die zes maanden gaat het gewoon zoals het nu gaat, gaat de woordvoerder verder. "Dus dan zou het kunnen dat er het een en ander verandert met uitkering en inkomsten. Tussendoor blijft een contactpersoon die de uitkeringsgerechtigde heeft bij de gemeente actief met begeleiding en ondersteuning. We willen graag dat mensen voorbereid worden op de tijd daarna, dus die persoon fungeert als een soort coach."