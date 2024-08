Steeds meer mensen in de bijstand, vooral jongeren

Het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering blijft groeien. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het voor het vierde kwartaal op rij dat er meer mensen bijstand ontvangen dan een jaar eerder.

De grootste stijging is te zien bij jongeren tot 27 jaar. Hun aantal nam toe met 9 procent, tot 40.000 jongeren. Jongvolwassenen vormen nu 10 procent van de totale groep bijstandsgerechtigden. Ook onder 27- tot 45-jarigen nam het aantal bijstandsontvangers toe, met duizend personen tot een totaal van 136.000. Het aantal bijstandsgerechtigde 45-plussers steeg eveneens, en kwam uit op 229.000 personen.

Meer mannen kregen uitkering

Eind juni kregen in totaal 405.000 mensen een bijstandsuitkering, wat 6000 meer is dan vorig jaar. Deze stijging komt vooral doordat meer mannen een uitkering kregen. Het aantal vrouwen met een uitkering bleef vrijwel gelijk. De verhouding tussen mannen en vrouwen in de bijstand is sinds 2013 nauwelijks veranderd: 57 procent is vrouw en 43 procent is man.

Hart van Nederland/ANP