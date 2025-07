VVD wil bezuinigen op zorg en uitkeringen voor meer geld naar defensie

De VVD wil flink bezuinigen op zorg, uitkeringen en het aantal ambtenaren. Die besparingen moeten ruimte geven voor hogere uitgaven aan defensie én lagere lasten voor werkenden en bedrijven. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma van de partij, dat zaterdag is gepresenteerd.

De partij stelt voor om het basispakket van de zorgverzekering kleiner te maken. Welke behandelingen straks niet meer vergoed worden, zegt de VVD er niet bij. Ook de sociale zekerheid moet op de schop: uitkeringen moeten volgens de VVD "activerender" worden, al licht de partij dat verder niet toe. Daarnaast wil de partij flink snijden in het aantal ambtenaren.

Na de val van het kabinet maakte VVD-leider Yesilgöz duidelijk dat ze niet meer met Geert Wilders wil samenwerken. Daarover vertelde ze meer bij Nieuws van de Dag:

Lastenverlichting

Om werkenden meer koopkracht te geven, wil de VVD dat alleen de AOW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen nog meestijgen met de lonen. Andere uitkeringen, zoals de bijstand, gaan dan alleen nog mee met de inflatie. Zo willen de liberalen er wettelijk voor zorgen dat werken altijd loont.

Ook de vaste lasten moeten omlaag. De VVD wil blijvende verlaging van de accijnzen op brandstof, behoud van de hypotheekrenteaftrek en een rem op de jaarlijkse stijging van gemeentelijke lasten.

Klimaatwet en verdragen op de schop

De VVD wil ook internationale verdragen, zoals die voor de bescherming van vluchtelingen en mensenrechten, "aanpassen of opzeggen". De partij pleit voor "realisme" in het buitenlandbeleid. Daarbij moet "moralistische politiek" volgens de VVD soms wijken voor veiligheid.

Ook de klimaatwet, waarin doelen zijn vastgelegd voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, wil de partij aanpassen. Volgens de VVD moet er meer aandacht komen voor de economische gevolgen van klimaatmaatregelen.

Hoeveel geld deze plannen precies kosten of opleveren, is nog niet bekend. Pas in oktober worden de plannen doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB).

