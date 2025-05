Dassen (Volt) pleit voor terugkeer Verenigd Koninkrijk in EU

De Britse vlag zou weer moeten wapperen in Brussel, als het aan Volt-leider Laurens Dassen ligt. Tijdens het partijcongres in Utrecht noemde hij zaterdag de Brexit "de meest pijnlijke fout uit de recente Europese geschiedenis" en pleitte hij voor een terugkeer van het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie.

Ook aan de andere kant van het politieke spectrum lijken de scherpe randjes over de Europese Unie te verdwijnen. PVV-leider Geert Wilders liet eerder al weten dat zijn partij de 'Nexit' niet meer opneemt in verkiezingsprogramma's. In de video hierboven legt Wilders uit waarom.

Volgens Dassen is het in de huidige geopolitieke context niet meer houdbaar dat de Britten aan de zijlijn staan. "Het is tijd dat het VK terugkeert naar huis. En dat huis staat in Europa", zei hij in zijn speech. Hij wees erop dat het Verenigd Koninkrijk, samen met Frankrijk, een van de weinige Europese landen met kernwapens is, en bovendien militair veel gewicht in de schaal legt.

De opmerkingen van Dassen komen op het moment dat de banden tussen het VK en de EU langzaamaan lijken te ontdooien. Onder premier Keir Starmer ziet de Volt-leider tekenen van toenadering. "En dat is logisch", aldus Dassen.

Maandag vindt in Londen een EU-VK-top plaats, een bijeenkomst die door velen gezien wordt als een belangrijk moment in het herstel van de relatie tussen het VK en de EU. Dassen noemt dit hét moment om serieus te praten over Britse terugkeer.

Hart van Nederland/ANP