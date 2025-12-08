Volg Hart van Nederland
Helft jongeren maakt zich zorgen over vinden huurwoning

Wonen

Vandaag, 07:07 - Update: 3 uur geleden

De hoge huurprijzen en de vele concurrentie door de duizenden andere woningzoekenden zijn redenen waarom jongeren zich zorgen maken om een huis. Dat blijkt uit onderzoek van het Europese verhuurplatform HousingAnywhere, meldt de Telegraaf. Want hoe val je op en houd je een eigen dak boven je hoofd in deze markt, denken veel jongeren.

Voor meer dan helft zorgt die concurrentie voor de grootste uitdaging, iets minder dan de helft maakt zich zorgen over die hoge huurprijzen. 78 procent denkt zelfs dat hun budget niet genoeg gaat zijn om een huurwoning te kunnen betalen in de huidige markt. Het Europese gemiddelde ligt op zo'n 73 procent.

De wachtlijsten voor een huurwoning zijn erg lang, soms moet je wel 15 jaar wachten tot je eindelijk recht hebt op een sociale huurwoning. Maria woont noodgedwongen samen met haar ex-man, waar ze eigenlijk geen contact meer mee wil. Haar verhaal zie je in de video hieronder:

Maria kan geen woning vinden en moet noodgedwongen met ex samenwonen
1:39

Maria kan geen woning vinden en moet noodgedwongen met ex samenwonen

Huurmarkt verlichten

De Nederlandse huurmarkt vraagt daardoor om extra aandacht, zegt het onderzoek van HousingAnywhere. "Om de druk op de Nederlandse huurmarkt te verlichten, is meer betaalbaar aanbod nodig. Daarom steunen we maatregelen zoals het versoepelen van regels voor woningsplitsing, waarmee het aanbod op korte termijn kan worden vergroot", zegt Jim Bijwaard van het verhuurplatform.

Door ANP

