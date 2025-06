Huur wéér omhoog op 1 juli, Christian kan het nu al niet meer betalen

Per 1 juli gaan de huren in de sociale sector opnieuw omhoog. Daarmee komt een einde aan de tweejarige huurbevriezing die gold voor sociale huurwoningen van woningcorporaties. Vooral huurders met een krappe beurs worden hierdoor hard geraakt. Veel mensen vrezen dat ze straks niet meer kunnen rondkomen.

De landelijke huurdersvereniging organiseerde vrijdag een protest bij het Haagse hoofdkantoor van brancheorganisatie Aedes, waar woningcorporaties onder vallen. Huurders eisen dat er geluisterd wordt naar hun zorgen.

Hobby moeten opgeven

Een van hen is Christian Helder uit Groningen. Hij zit momenteel financieel in zwaar weer. "Mijn baan is per 31 december 2024 beëindigd, en sindsdien zit ik in de WW. Ik kom nog net rond, maar het is krap." Hij kampt ook nog met extra kosten. "Ik heb een grote fout gemaakt rondom de uitvaart van mijn moeder. Ze was verzekerd voor een crematie, maar ik heb haar laten begraven. Dat verschil betaal ik nu nog steeds af, elke maand weer."

De huurverhogingen stapelen zich volgens hem op. "Mijn grootste hobby was duiken, iets waar ik altijd veel plezier uit haalde. Maar dat heb ik moeten opgeven, simpelweg omdat ik het niet meer kan betalen." Helder woont in een klein appartement in Groningen. "Ik betaal nu rond de 550 euro huur, maar dat gaat binnenkort naar de 600. In 2015 begon ik hier met een huur van 400 euro, dus het verschil is fors."

Te dure nieuwbouw

Wat hem vooral steekt, is dat er in Groningen nauwelijks wordt gerenoveerd. "Het gaat vooral om sloop. Mensen worden uit hun huizen gezet." De nieuwbouwwoningen die ervoor in de plaats komen, zijn volgens hem onbetaalbaar. "Er wordt wel duurzaam bijgebouwd, maar die nieuwe woningen zijn financieel gewoon niet haalbaar voor mensen zoals ik. Dat voelt oneerlijk en uitzichtloos."