CBS: opnieuw groter deel sociale huurwoningen toegewezen aan statushouders

CBS: opnieuw groter deel sociale huurwoningen toegewezen aan statushouders

Wonen

Vandaag, 07:41 - Update: 2 uur geleden

In 2023 ging bijna 8 procent van alle vrijgekomen sociale huurwoningen van corporaties naar statushouders, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat aandeel lag een jaar eerder nog rond de 7 procent. Sinds 2020 stijgt het aantal statushouders dat een corporatiewoning toegewezen krijgt. Voor veel woningzoekenden is het opnieuw een signaal dat de druk op de sociale huurmarkt hoog blijft.

Het CBS telde dat jaar 161.000 vrijkomende corporatiewoningen. Daarvan werden er 12.729 toegewezen aan huishoudens met een verblijfsstatus. De overige 148.290 woningen gingen naar andere woningzoekenden. In de jaren voor 2023 schommelde het aandeel statushouders tussen de 4 en 7 procent.

De gemeente Utrecht hield twee jaar geleden een proef waarbij zes weken lang alle beschikbare sociale huurwoningen aan statushouders werden toegewezen. Niet iedereen was het eens met dat plan. In de onderstaande video vertellen bewoners van de wijk Ondiep wat zij ervan vinden:

Utrecht gaat sociale huurwoningen alleen toekennen aan statushouders
2:03

Utrecht gaat sociale huurwoningen alleen toekennen aan statushouders

Opvallend is dat bijna de helft van de statushouders die in een sociale huurwoning terechtkwamen, al langer dan een jaar over hun verblijfsvergunning beschikte. Veel van hen wachtten dus al geruime tijd op hun eerste zelfstandige woning.

Uitschieters

Regionaal vallen grote verschillen op. In de regio Alkmaar werd het hoogste aandeel corporatiewoningen toegekend aan mensen met een verblijfsstatus, met zo’n 13 procent. In de omgeving van Delfzijl ging het juist om slechts 2 procent. Daarmee lopen gemeenten sterk uiteen in hoeveel statushouders zij kunnen huisvesten.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om statushouders aan passende woonruimte te helpen. Hoe groter de gemeente, hoe meer mensen zij moet opvangen.

Het demissionaire kabinet wil van die plicht af. De Raad van State noemt het plan om de voorrang van statushouders te schrappen echter "discriminerend" en stelt dat het wetsvoorstel in strijd is met de Grondwet.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

