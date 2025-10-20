Terug

'Wooncrisis met het juiste beleid binnen vijf jaar opgelost'

Wonen

Vandaag, 07:48 - Update: 3 uur geleden

De wooncrisis kan binnen 5 jaar voorbij zijn als het beleid verandert, zegt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maandag in De Telegraaf. Het instituut stelt dat het doel van 100.000 nieuwe woningen per jaar haalbaar is. "Het woondebat wordt echter ontsierd door beeldvorming, die het zicht ontneemt op oplossingen voor de wooncrisis die helemaal niet bijzonder moeilijk of onuitvoerbaar zijn", zegt directeur Taco van Hoek van het EIB.

Volgens het EIB kunnen bestaande steden en dorpen sneller uitbreiden. "Zo kunnen aan de randen van de dorpen en steden straatjes en wijkjes bijgebouwd worden, die echt aantikken voor de woningbouw in de komende jaren", zegt Van Hoek daarover.

Ook is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. De wachtlijsten zijn daarom erg lang, soms moet je wel 15 jaar wachten tot je eindelijk recht hebt op een sociale huurwoning. Maria woont noodgedwongen samen met haar ex-man, waar ze eigenlijk geen contact meer mee wil. Haar verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

'Vrije huursector is weg'

De EIB-directeur stelt dat overheidsregels de bouw juist belemmeren. "De vrije huursector is inmiddels zelfs vrijwel verdwenen door de regelgeving." Ook hekelt hij het Centraal Planbureau, dat volgens hem voorbijgaat aan de vraag welke plannen effectief zijn om de woningnood op te lossen.

Van Hoek noemt verder dat migratie verantwoordelijk is voor ruim de helft van de groei van het aantal huishoudens en dus grote invloed heeft op de woningmarkt. Over het besluit om de stikstofgrens te verhogen zegt hij: "Soms moet je ook de moed hebben om door te zetten en in te gaan tegen een advies van de Raad van State."

Door Redactie Hart van Nederland

