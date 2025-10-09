Meer huizen te koop dan in jaren: prijsstijging eindelijk afgevlakt

De gebruikelijke zomerdip op de huizenmarkt bleef dit jaar uit. In het derde kwartaal kwamen er juist flink meer woningen bij, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Ruim 46.000 bestaande huizen werden te koop gezet, het hoogste aantal sinds 2008. Dat is 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ook de verkoop trok aan: 41.800 woningen wisselden van eigenaar, bijna een vijfde meer dan een jaar eerder. Volgens de NVM ging het vaak om uitpondwoningen: voormalige huurhuizen die verhuurders verkopen nadat de huurder is vertrokken. Door strengere regels en hogere belastingen kiezen zij er steeds vaker voor om te verkopen in plaats van opnieuw te verhuren.

De huizenmarkt is al lange tijd oververhit. De prijzen waren in 20 jaar nog nooit zo hoog, zo is ook te zien in de deze video:

1:45 Gekte op de huizenmarkt: grootse prijsstijging in 20 jaar

Prijzen dalen in Amsterdam, maar stijgen elders

Het extra aanbod zorgde voor een afvlakking van de prijsstijging. Kopers betaalden de afgelopen maanden gemiddeld 496.000 euro, 4,8 procent meer dan een jaar geleden. Vergeleken met het tweede kwartaal daalde de prijs juist bijna 1 procent.

In Amsterdam zijn de prijzen licht gedaald, vooral door het grote aantal kleinere appartementen dat op de markt komt. In de noordelijke provincies en in Zeeuws-Vlaanderen stegen de prijzen juist stevig.

Ook bij nieuwbouwwoningen gingen de prijzen iets harder omhoog, met ruim 5 procent tot gemiddeld 491.000 euro. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen steeg naar bijna 7000, terwijl het aanbod gelijk bleef.

'Schrap overbodige regels'

Volgens de NVM blijven lange bouwtijden en ingewikkelde regels een groot probleem. Ook eisen zoals de zelfbewoningsplicht en inkomenseisen zorgen ervoor dat kopers afhaken.

Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, vindt dat de politiek moet ingrijpen: "Versnel vergunningstrajecten, schrap overbodige regels en bouw waar de vraag het grootst is."