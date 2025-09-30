Terug

'Gekke' biedingen nemen toe: zo hopen kopers een huis te scoren

Wonen

Vandaag, 19:17

Steeds meer mensen kopen een huis via een opvallend bod, ziet de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Halverwege dit jaar is dit bij 16 procent van alle verkochte woningen gebeurd, terwijl dit voor 2015 bijna nooit voorkwam. Huizenzoekers willen zo meer kans maken vanwege de grote concurrentie.

Een bod is volgens de makelaarsorganisatie onder meer opvallend als het eindigt op het huisnummer of op een bijzonder getal, bijvoorbeeld bij 495.495 euro. Prijzen die eindigen op 555 komen ook vaak voor. Daarnaast zien makelaars regelmatig biedingen eindigend op 777, wat sommige mensen beschouwen als geluksgetal.

Sinds 2015 neemt het aandeel verkopen met een opvallende prijs langzaam toe, meldt de NVM. In 2021 gebeurde dit bij een op de zeven verkochte woningen. Het aandeel nam in 2022 hard af omdat de markt minder krap werd en de concurrentie tussen kopers minder heftig. Sinds 2023 stijgt het aandeel opvallende biedingen weer en inmiddels ligt het hoger dan in 2021.

ANP

