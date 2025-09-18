Terug

Aantal buitenlanders op koopwoningmarkt in vijf jaar verdubbeld

Vandaag, 08:09

Het aandeel internationale kopers op de Nederlandse huizenmarkt is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Zij kopen nu vaker een woning dan dat zij huren, vanwege de hoge huren en het krappe aanbod. Dit meldt dochteronderneming brainbay van makelaarsvereniging NVM gespecialiseerd in vastgoeddata.

Dit jaar is 1,6 procent van de huizenkopers buitenlands. Hun aandeel op de huurmarkt is met ongeveer een kwart stabiel gebleven. Uit een enquête blijkt dat zes op de tien NVM-makelaars internationals tegenkomt die eigenlijk een huurwoning wilden, maar vanwege het tekort uitwijken naar koop.

In bepaalde gemeenten bezitten buitenlanders een aanzienlijk aandeel koophuizen volgens brainbay. Een op de vijf kopers in Amstelveen komt uit een ander land. Ook in Veldhoven (14 procent) en Eindhoven (12 procent) zijn veel internationale kopers. In bepaalde wijken in de omgeving van Eindhoven hebben zij een aandeel van 50 tot 60 procent. Dit zijn bijvoorbeeld kennismigranten die werken bij bedrijven als chipmachinefabrikant ASML.

De woningnood lijdt tot veel schrijnende verhalen, zoals dat van Soerish die zelfs dakloos werd:

