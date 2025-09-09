Hypotheekrenteaftrek blijft discussiepunt: CDA en GL-PvdA tegen behoud

De hypotheekrenteaftrek blijft de gemoederen bezighouden. Uit een peiling van het Hart van Nederland-panel onder 3.027 deelnemers blijkt dat 47 procent van de Nederlanders wil dat de regeling blijft zoals die nu is. Toch vindt 45 procent dat de aftrek deels of helemaal moet worden afgebouwd. Daarbij kiest 29 procent voor een beperkte aftrek of alleen voor specifieke groepen, 16 procent vindt dat de regeling helemaal moet verdwijnen. 8 procent heeft geen mening.

De hypotheekrenteaftrek betekent dat huiseigenaren de rente die zij betalen over hun hypotheek mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Dat scheelt in de belasting en maakt een koopwoning vaak beter betaalbaar. Voorstanders zien dit als een steun voor huiseigenaren en een stimulans om een eigen huis te kopen. Tegenstanders vinden dat vooral hogere inkomens profiteren en dat de regeling de huizenprijzen onnodig hoog houdt, waardoor starters buiten de boot vallen.

Grote verschillen per politieke achterban

De meningen over de regelingen verschillen sterk per politieke partij, gekeken naar de zes grootste partijen in de peilingen. PVV- en VVD-stemmers staan overwegend achter het behoud: slechts 30 procent van de PVV-kiezers en 27 procent van de VVD-kiezers wil de aftrek (deels) afbouwen. Bij CDA (70 procent), GroenLinks-PvdA (69 procent) en D66 (60 procent) is dat precies omgekeerd: daar vindt een grote meerderheid dat de regeling beperkt of afgeschaft moet worden. JA21-stemmers zijn meer verdeeld, met 40 procent die de regeling deels of helemaal wil schrappen.

Bij Nieuws van de Dag bespraken JA21-kandidaat Diederik Boomsma, politicoloog Raymond Mens en columnist Annemarie van Gaal de hypotheekrenteaftrek, bekijk dat in deze video:

De strijd om de hypotheekrenteaftrek: 'Het zijn politieke praatjes'

Hoewel het onderwerp hoog op de politieke agenda staat, zegt maar 24 procent van de Nederlanders dat de hypotheekrenteaftrek doorslaggevend is voor hun stemkeuze. Nog eens 31 procent noemt het wel belangrijk, maar niet bepalend in hun uiteindelijke stemvoorkeur.

Vooral mensen die nu een voorkeur voor de VVD hebben hechten veel waarde aan de regeling: 40 procent van hen zegt dat dit thema de doorslag geeft in oktober. Bij de PVV ligt dat op 30 procent, terwijl bij kiezers van CDA (14 procent), GroenLinks-PvdA (13 procent), D66 (20 procent) en JA21 (21 procent) de aftrek een veel minder bepalende rol speelt.