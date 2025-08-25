CDA maakt 'moeilijke keuzes' en wil hypotheekrenteaftrek afbouwen

Het CDA, de partij van Henri Bontenbal, heeft maandagochtend het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij legt de nadruk op het woningtekort. "Woningzoekende op 1", staat bovenin het programma getiteld 'Bouwen op vertrouwen'. De partij maakt "moeilijke keuzes", vertelt lijsttrekker Bontenbal, doelend op het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.

Volgens het CDA moet het mogelijk zijn om zonder vergunning 'mantelzorgwoningen' op het eigen erf te bouwen. Ook werkgevers moeten ruimte krijgen om op hun eigen terrein te bouwen. Voor de bouw van hofjes moet een landelijk plan komen.

Verder maakt het CDA "moeilijke keuzes" in zijn verkiezingsprogramma, zoals het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Dat zei lijsttrekker Henri Bontenbal tijdens de presentatie van het concept-verkiezingsprogramma van zijn partij. Tegenover het afschaffen van dat belastingvoordeel voor huiseigenaren zet de partij een verlaging van de inkomstenbelasting.

Vrijheidsbijdrage voor defensie

Ook het betalen van de investeringen in defensie gaat veel van de samenleving vragen, aldus Bontenbal. Het CDA wil de lasten daarvan verdelen door te bezuinigen op overheidsuitgaven en een zogenoemde 'vrijheidsbijdrage'. Dat is een tijdelijke belasting, volgens het CDA "naar draagkracht". Ook wil de partij meer geld lenen.

In zijn speech haalde Bontenbal uit naar de inmiddels uit elkaar gevallen coalitie. "Elkaar niets gunnen en niet bereid zijn tot samenwerking", zo omschreef hij de verhoudingen. Bontenbal wil daar met zijn CDA een weerwoord op geven. "Populisme bestrijd je niet met populisme, maar met een beter verhaal."

Wonen meer prioriteit

Ook in andere partijprogramma's heeft wonen meer prioriteit gekregen. Partijen zijn het erover eens dat er veel woningen bij moeten maar verschillen van mening over de aanpak. De VVD wil bouwregels schrappen en de Wet betaalbare huur die meer huurprijzen reguleert schrappen. GroenLinks-PvdA wil grondspeculatie aanpakken en investeren in woningcorporaties. VVD, GroenLinks-PvdA en CDA willen alle drie dat bezwaarprocedures korter worden.

Wonen is van alle thema's het onderwerp waarvan de grootste groep kiezers vindt dat de politiek er prioriteit aan moet geven, peilde Ipsos I&O in juni. Tegelijkertijd is er nog geen partij die zich dit thema in de ogen van kiezers heeft toegeëigend. Bij thema's als immigratie (PVV), klimaatverandering (GroenLinks-PvdA) en de economie (VVD) is dit wel het geval.

ANP