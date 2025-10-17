'Huizenprijzen zullen niet flink dalen bij afschaffen hypotheekrenteaftrek'

Een eventuele afschaffing van de hypotheekrenteaftrek zorgt er vermoedelijk voor dat de prijzen niet verder stijgen, of ineens flink zullen dalen. Dat legt de Nederlandse bestuurder van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Marnix van Rij, uit aan het ANP.

Hij zegt dat het stoppen met het belastingvoordeel voor huizenbezitters geleidelijk moet gebeuren en onderdeel moet zijn van een breder pakket aan maatregelen.

Meer bouwen

Bij de jaarvergadering van het IMF vertelt Van Rij dat er ook iets aan de aanbodkant van de woningmarkt moet worden gedaan. Volgens het fonds moeten er spoedig veel meer huizen worden bijgebouwd. De rijksoverheid wil dat er tot en met 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen bijkomen.

Het IMF pleit al jaren voor een einde aan de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. In de huidige situatie stijgen de huizenprijzen door de hypotheekrenteaftrek, en de balans met de huurmarkt wordt hierdoor verstoord. Kopers profiteren van belastingvoordelen, terwijl huurders dat niet doen. Hierdoor ontstaat er volgens Van Rij een scheefgroei op de woningmarkt.

Tijdsduur van de afschaffing

De hypotheekrenteaftrek is sinds de jaren 2000 al behoorlijk beperkt, zowel in duur als in hoogte. Toch was er in de politiek nooit een meerderheid om er volledig mee te stoppen. Bij de komende verkiezingen ligt dat mogelijk anders, want meerdere partijen hebben de afschaffing van deze regeling in hun programma staan.

Van Rij, die eerder staatssecretaris van Financiën was, geeft aan dat partijen verschillend denken over de tijd die er voor de afschaffing wordt uitgetrokken. Dat maakt volgens hem veel uit.

Geleidelijk

Oud-hoofdeconoom van De Nederlandsche Bank (DNB), Job Swank, rekende in het economenblad ESB uit dat als je per direct stopt met de hypotheekrenteaftrek, er bij alle nieuwe leningen in tien jaar een prijsdaling van dertig procent kan ontstaan. Hierdoor zouden huiseigenaren te maken krijgen met een flinke vermogensdaling.

Van Rij vertelt aan het ANP dat er in de politiek vrijwel niemand voorstander is van een abrupt einde aan de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem zijn de effecten bij een geleidelijke afschaffing veel minder groot. Daarnaast wijst Van Rij erop dat er rond de elf miljard euro vrij zou komen als de regeling volledig wordt afgeschaft. Dit bedrag zou volgens hem kunnen worden ingezet om andere belastingen te verlagen. Op deze manier kan de stijging in maandlasten voor huizenbezitters voor een deel gecompenseerd worden.