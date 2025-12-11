Huizenruzie in Zuid-Holland: 'Ridderkerkers komen niet meer aan een woning'

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Ridderkerk staan lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente wil namelijk uit het regionale systeem voor sociale huurwoningen stappen, omdat ze zelf een eigen systeem op willen starten. Zo hopen ze hun eigen bewoners meer kans te kunnen geven op een woning in hun gemeente.

Een van de woningzoekenden uit Ridderkerk is Joyce de Jong. Zij staat al tien jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, maar komt maar niet aan een woning. "Het is uitzichtloos. Mijn leven staat stil. Ik doe van alles maar het wil maar niet lukken", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Ik blijf reageren, maar ik kom er gewoon niet tussen. Op een sociale huurwoning in Ridderkerk reageren rustig zes- tot zevenduizend man. Dus zelfs met mijn tien jaar inschrijftijd, eindig ik op de tachtigste of zeventigste plek."

Om mensen, zoals Joyce te helpen, wil de gemeente dus uit het samenwerkingsverband stappen. Sinds ze daarbij zitten is het aantal woningzoekenden in Ridderkerk gestegen. "Het komt omdat er te weinig sociale huurwoningen zijn. Vervolgens krijg je het probleem dat mensen uit andere gemeentes gaan kijken waar ze wel terecht kunnen. Ze hebben een urgentieverklaring gekregen, omdat ze ook een schrijnende situatie hebben. Maar hierdoor zie je dat de druk op Ridderkerk zo groot is geworden dat Ridderkerkers hier niet meer kunnen wonen", zegt Lucien Westbroek, fractievoorzitter van Partij 18PLUS.

Provincie grijpt in

Maar de provincie is er op z'n zachtst gezegd niet blij mee dat Ridderkerk uit het verdeelsysteem wil stappen en grijpt in: de gemeente moet haar omstreden plan voor een eigen woonruimteverdeelsysteem stopzetten en opnieuw gaan samenwerken met de regio Rotterdam.

"Wij hebben gezegd dat er een samenwerking moet komen. Dit hebben we al in november aangegeven. Maar nu hebben we het definitieve besluit genomen. Als het binnen twee maanden niet uit zichzelf gebeurt dan gaan we een regeling opleggen", vertelt gedeputeerde Anne Koning van provincie Zuid-Holland.

Naar de rechter stappen

Maar de gemeente ziet de samenwerking niet zitten. "Niet met een regionaal verdeelsysteem. Wat ons betreft stappen we ook naar de rechter, omdat te voorkomen. Bijvoorbeeld de gemeente Krimpenerwaard en Hoeksche Waard hebben gewoon een lokaal systeem. En de provincie heeft daar nog niet echt een goed antwoord op waarom zij dat wel zouden mogen en Ridderkerk niet", vertelt fractievoorzitter Lucien.