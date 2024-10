365 foto's onthullen schrijnende verhalen van woningcrisis in Rotterdam

Het is een uitzichtloze situatie voor bijna 400.000 mensen die wachten op een betaalbare woning. De woningcrisis heeft nu in Rotterdam een gezicht gekregen. Daar zijn, bij verschillende woningcorporaties, 365 woningzoekenden geportretteerd.

In de regio Rotterdam wachten meer dan 108.000 mensen op een passend huis, met vaak schrijnende gevolgen. Zo zijn er gezinnen met meerdere kinderen die noodgedwongen bij ex-schoonouders wonen, volwassenen die langdurig bij kennissen op de bank moeten slapen, en ouderen die zelfs met 70 jaar nog drie dagen per week moeten werken omdat anders de huidige huur niet betaald kan worden.

De actie is geïnitieerd door Maaskoepel, een federatie van woningcorporaties in regio Rotterdam. De woningcrisis draait volgens de organisatie niet alleen om een tekort aan woningen, maar vooral om mensen die vastzitten in uitzichtloze situaties. Daarom zijn 365 portretten te zien van mensen die elk hun eigen verhaal hebben.

Bovenaan het artikel zie je hoe de fotoshoot woensdag verliep.

Scheurkalender

Uiteindelijk worden ze gebundeld in een scheurkalender die ze gaan aanbieden aan de politiek. "Er moeten gewoon veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd, die zijn nodig. Het moet top of mind worden. Zo krijgen de woningzoekenden een gezicht en dat is wat we willen", aldus Marieke Kolsteeg van Maaskoepel tegen Hart van Nederland.