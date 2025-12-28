Hier moet je op letten als je wilt overstappen van zorgverzekering

Voor veel Nederlanders is het elk jaar weer hetzelfde gepuzzel: blijf je bij je huidige zorgverzekering of stap je over? De keuze is ruim en daardoor voor veel mensen ingewikkeld. Met de juiste keuze voorkom je dat je onnodig veel geld kwijtraakt. De Consumentenbond legt daarom uit waar je op moet letten als je wilt overstappen.

Je kunt tot en met 31 december overstappen. Wie nog geen nieuwe verzekeraar heeft gevonden maar wél weg wil, moet zijn huidige polis vóór 1 januari opzeggen. Daarna heb je tot 31 januari om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Let erop dat je nieuwe verzekeraar je altijd per 1 januari moet accepteren. In de praktijk zegt de nieuwe verzekeraar meestal je oude polis voor je op.

Welke verzekering past bij jou?

De basisverzekering is voor iedereen verplicht, maar de manier waarop je zorg vergoed krijgt, verschilt. Een naturapolis vergoedt alleen volledig als je naar zorgverleners gaat waarmee je verzekeraar contracten heeft. Ga je naar iemand zonder contract, dan moet je bijbetalen. Een combinatiepolis geeft recht op zorg (natura) bij sommige zorgsoorten en recht op een vergoeding voor zorg bij andere.

Wie extra zorg nodig heeft, kan een aanvullende verzekering of tandartsverzekering nemen. De Consumentenbond waarschuwt wel dat sommige aanvullende pakketten een medische acceptatieprocedure hebben. En voor tandartsverzekeringen geldt: als je een gezond gebit hebt, betaal je vaak meer premie dan je ooit vergoed krijgt.

Premie besparen

De inhoud van de basisverzekering is wettelijk hetzelfde bij bijna alle verzekeraars. Toch verschillen premies en voorwaarden flink. De bond benadrukt dat je niet alleen naar de prijs moet kijken: ook de keuzevrijheid en de voorwaarden kunnen grote gevolgen hebben.

Daarnaast speelt je eigen risico een grote rol. Het verplichte bedrag blijft 385 euro. Je kunt dit vrijwillig verhogen met 100 euro tot maximaal 500 euro en zo premie besparen. Dat is alleen verstandig als je bijna geen zorgkosten verwacht én het bedrag achter de hand hebt. Maak je wél kosten, dan kan je hogere risico hard binnenkomen.

Wat past bij jouw situatie?

Welke zorgverzekering bij je past hangt niet alleen af van je gezondheid, maar ook van de levensfase waarin je zit.

Volgens de Consumentenbond kiezen jongeren en studenten meestal voor alleen de basisverzekering, terwijl senioren vaak extra fysiotherapie nodig hebben. Gezinnen zitten vaak bij één verzekeraar, maar dat hoeft niet. Partners kunnen zelfs beter apart verzekeren als hun zorgbehoeftes verschillend zijn. Kinderen onder de 18 zijn automatisch meeverzekerd bij één van de ouders.

Een collectieve verzekering is niet altijd goedkoper, zegt de bond. Soms is een gewone polis zelfs voordeliger. Wie recht heeft op zorgtoeslag, hangt af van leeftijd, inkomen, vermogen en nationaliteit.

Na het afsluiten van je polis heb je 14 dagen bedenktijd. Opzeggen kan alleen bij online afgesloten verzekeringen. Zorg er wél voor dat je tijdig ergens anders verzekerd bent, anders loop je kans op een boete.