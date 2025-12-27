Dit is waarom veel minder Nederlanders dit jaar van zorgverzekering wisselen

Minder Nederlanders stappen dit jaar over van zorgverzekering. Dat meldt vergelijkingssite Zorgwijzer. Het aantal overstappers ligt ruim een kwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de site komt dat vooral doordat zorgpremies bij veel verzekeraars gelijk blijven of zelfs licht dalen.

Daardoor voelen mensen minder noodzaak om direct te wisselen. Volgens kenniscentrum Vektis is de hoogte van de premie al jaren de belangrijkste reden voor mensen om van zorgverzekeraar te wisselen. Normaal gesproken schommelt het overstappercentage tussen de 6 en iets meer dan 7 procent. Een opvallende uitzondering was de jaarwisseling van 2022 op 2023, toen 8,2 procent van de verzekerden overstapte.

Inhaalslag

Zorgwijzer verwacht nu een rustig jaar. "Veel premies blijven gelijk of dalen zelfs licht, waardoor het schokeffect zoals we dat in voorgaande jaren zagen volledig uitblijft", zegt Koen Kuijper van Zorgwijzer. "Mensen voelen minder urgentie om direct in actie te komen wanneer ze hun nieuwe polisvoorstel ontvangen."

Al verwacht de vergelijkingssite nog wel "een kleine inhaalslag" van mensen die nog op de laatste dagen van het jaar overstappen.