Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Steeds minder Nederlanders kiezen voor aanvullende zorgverzekering

Steeds minder Nederlanders kiezen voor aanvullende zorgverzekering

Zorg

Vandaag, 08:34 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Steeds meer Nederlanders laten hun aanvullende zorgverzekering vallen. Volgens nieuwe cijfers van Zorgwijzer kiest dit overstapseizoen nog 61 procent van de mensen die via een vergelijker een keuze maken bewust voor extra dekking. Een jaar geleden was dat nog 72 procent. Daarmee groeit de groep die in 2026 alleen op de basisverzekering vertrouwt.

Ook cijfers van Vektis laten een dalende trend zien in het aantal Nederlanders dat een aanvullende polis heeft. In 2006 had nog 93 procent van de Nederlanders een aanvullende polis. Begin 2025 is dat percentage teruggelopen naar 80,6 procent.

Kosten buitenland

Volgens zorgexpert Bart Koenraadt onderschatten veel mensen de risico’s. De basisverzekering vergoedt namelijk niet alle zorg. Spoedeisende hulp in het buitenland wordt bijvoorbeeld alleen vergoed tot het Nederlandse tarief. In sommige landen kunnen de kosten daardoor fors hoger uitvallen. “Een relatief simpele beenbreuk kan in Spanje al snel 30.000 euro kosten, terwijl dezelfde behandeling in Nederland rond 5.000 euro ligt,” aldus Koenraadt. “Dat verschil betaalt de verzekerde zelf, tenzij hij aanvullend verzekerd is.”

Het onderzoeken van de premieverschillen is belangrijk, want voor veel mensen zijn de kosten een flink struikelblok:

Zorgverzekering wordt onbetaalbaar: bijna helft Nederlanders komt in problemen
1:45

Zorgverzekering wordt onbetaalbaar: bijna helft Nederlanders komt in problemen

Ook repatriëring naar Nederland en spoedeisende tandzorg na een ongeval worden meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. Die kosten kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

Wie wil wisselen van zorgverzekering, heeft tot 31 december de tijd.

Lees ook

Waarom een tandartsverzekering in 2026 meestal zonde van het geld is
Waarom een tandartsverzekering in 2026 meestal zonde van het geld is
Betaal jij ook te veel voor je zorg? Meldpunt gestart tegen te hoge zorgverzekering
Betaal jij ook te veel voor je zorg? Meldpunt gestart tegen te hoge zorgverzekering
Tienduizenden mensen zonder zorgverzekering krijgen geen zorg
Tienduizenden mensen zonder zorgverzekering krijgen geen zorg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.