Steeds minder Nederlanders kiezen voor aanvullende zorgverzekering

Steeds meer Nederlanders laten hun aanvullende zorgverzekering vallen. Volgens nieuwe cijfers van Zorgwijzer kiest dit overstapseizoen nog 61 procent van de mensen die via een vergelijker een keuze maken bewust voor extra dekking. Een jaar geleden was dat nog 72 procent. Daarmee groeit de groep die in 2026 alleen op de basisverzekering vertrouwt.

Ook cijfers van Vektis laten een dalende trend zien in het aantal Nederlanders dat een aanvullende polis heeft. In 2006 had nog 93 procent van de Nederlanders een aanvullende polis. Begin 2025 is dat percentage teruggelopen naar 80,6 procent.

Kosten buitenland

Volgens zorgexpert Bart Koenraadt onderschatten veel mensen de risico’s. De basisverzekering vergoedt namelijk niet alle zorg. Spoedeisende hulp in het buitenland wordt bijvoorbeeld alleen vergoed tot het Nederlandse tarief. In sommige landen kunnen de kosten daardoor fors hoger uitvallen. “Een relatief simpele beenbreuk kan in Spanje al snel 30.000 euro kosten, terwijl dezelfde behandeling in Nederland rond 5.000 euro ligt,” aldus Koenraadt. “Dat verschil betaalt de verzekerde zelf, tenzij hij aanvullend verzekerd is.”

Het onderzoeken van de premieverschillen is belangrijk, want voor veel mensen zijn de kosten een flink struikelblok:

1:45 Zorgverzekering wordt onbetaalbaar: bijna helft Nederlanders komt in problemen

Ook repatriëring naar Nederland en spoedeisende tandzorg na een ongeval worden meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. Die kosten kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

Wie wil wisselen van zorgverzekering, heeft tot 31 december de tijd.