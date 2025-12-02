Volg Hart van Nederland
Betaal jij ook te veel voor je zorg? Meldpunt gestart tegen te hoge zorgverzekering

Zorg

Vandaag, 08:00 - Update: 1 uur geleden

De Consumentenbond en claimorganisatie ConsumentenClaim hebben een meldpunt geopend voor gedupeerden van koppelverkoop door zorgverzekeraars. Daardoor betalen mensen volgens de belangenorganisatie vaak veel meer voor hun verzekering dan nodig.

Bij koppelverkoop door zorgverzekeraars moeten mensen een dure basisverzekering afsluiten als ze een uitgebreid aanvullend pakket willen. Of ze bieden consumenten die zelf voor een dure basis basisverzekering kiezen, geen goedkope aanvullende verzekeringen.

Koppelverkoop komt vooral voor bij aanvullende pakketten voor fysiotherapie en de tandarts. Door deze verplichte koppelingen betalen consumenten volgens de Consumentenbond jarenlang te veel voor hun zorgverzekering. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurden koppelverkoop vorig jaar ook af. Het is echter niet wettelijk verboden.

Duurder uit

Bij het zorgverzekeringsaanbod voor 2025 deden zeker acht zorgverzekeraars aan koppelverkoop en bij het aanbod voor 2026 is dit gestegen naar zeker tien, onderzocht de Consumentenbond. Zo zouden klanten van verschillende verzekeraars alleen bij de goedkoopste basisverzekering een aanvullend pakket krijgen met zowel mondzorg als fysiotherapie. Een losse tandartsverzekering afsluiten kan alleen bij een duurdere basisverzekering.

De Consumentenbond en ConsumentenClaim gaan onderzoeken hoeveel mensen te veel hebben betaald door koppelverkoop, hoe hoog de schade is en of ze die kunnen verhalen op de zorgverzekeraars. Consumenten die in de afgelopen vijf jaar vastzaten aan een duurdere basis- of aanvullende verzekering bij hun pakketkeuze kunnen zich melden. Daarnaast kan je je aanmelden als je vanwege de koppelverkoop afzag van een aanvullende verzekering en zelf de zorgkosten hebt betalen.

Door ANP

