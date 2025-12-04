Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Waarom een tandartsverzekering in 2026 meestal zonde van het geld is

Waarom een tandartsverzekering in 2026 meestal zonde van het geld is

Geld

Vandaag, 15:51

Link gekopieerd

Een tandartsverzekering is in 2026 voor de meeste Nederlanders financieel niet meer aantrekkelijk. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Overstappen.nl. Veel verzekerden betalen bijna evenveel premie als de maximale vergoeding die ze kunnen krijgen.

Volgens het onderzoek gaat het bij sommige pakketten zelfs om 96 procent van het vergoedingsbedrag. Dat betekent dat mensen nauwelijks voordeel hebben van hun aanvullende tandartsverzekering en soms zelfs goedkoper uit zijn als ze de tandarts gewoon zelf betalen.

De 32-jarige Jessica liet al haar tanden trekken omdat ze de kosten voor de tandarts niet kan betalen:

Tanden en kiezen steeds vaker onnodig getrokken
7:56

Tanden en kiezen steeds vaker onnodig getrokken

De meeste Nederlanders betalen jaarlijks rond de 150 euro aan standaard tandzorg. Dat bedrag bestaat uit twee controles per jaar en één gebitsreiniging. Een controle kost gemiddeld 28,83 euro, terwijl voor gebitsreiniging 16,82 euro per vijf minuten wordt gerekend.

Uit de vergelijking van Overstappen.nl blijkt dat er 48 tandartsverzekeringen zijn met een dekking van 100 of 250 euro per jaar. Daarvoor betalen consumenten tussen de 84 en 174 euro premie. In sommige gevallen komt dat neer op ruim 70 tot zelfs 94 procent van de maximale vergoeding.

Alleen voordelig bij hoge zorgkosten

Volgens zorgverzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl blijft het belangrijk om de eigen situatie goed te bekijken voordat je een tandartsverzekering afsluit. "Een tandartsverzekering is soms zeker nuttig. Vooral voor mensen met een minder gezond gebit kan het verstandig zijn om zich aanvullend te verzekeren", zegt hij. "Wie meerdere vullingen, een wortelkanaalbehandeling of een kroon verwacht, kan met een hogere dekking veel kosten besparen."

Lees ook

Betaal jij ook te veel voor je zorg? Meldpunt gestart tegen te hoge zorgverzekering
Betaal jij ook te veel voor je zorg? Meldpunt gestart tegen te hoge zorgverzekering
Minder geld, meer tandproblemen: kloof tussen arm en rijk groeit
Minder geld, meer tandproblemen: kloof tussen arm en rijk groeit
Gratis behandeling bij de tandarts voor mensen met weinig geld
Gratis behandeling bij de tandarts voor mensen met weinig geld
Meeste partijen willen een vorm van mondzorg terug in basispakket
Meeste partijen willen een vorm van mondzorg terug in basispakket

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.