Waarom een tandartsverzekering in 2026 meestal zonde van het geld is

Een tandartsverzekering is in 2026 voor de meeste Nederlanders financieel niet meer aantrekkelijk. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Overstappen.nl. Veel verzekerden betalen bijna evenveel premie als de maximale vergoeding die ze kunnen krijgen.

Volgens het onderzoek gaat het bij sommige pakketten zelfs om 96 procent van het vergoedingsbedrag. Dat betekent dat mensen nauwelijks voordeel hebben van hun aanvullende tandartsverzekering en soms zelfs goedkoper uit zijn als ze de tandarts gewoon zelf betalen.

De 32-jarige Jessica liet al haar tanden trekken omdat ze de kosten voor de tandarts niet kan betalen:

7:56 Tanden en kiezen steeds vaker onnodig getrokken

De meeste Nederlanders betalen jaarlijks rond de 150 euro aan standaard tandzorg. Dat bedrag bestaat uit twee controles per jaar en één gebitsreiniging. Een controle kost gemiddeld 28,83 euro, terwijl voor gebitsreiniging 16,82 euro per vijf minuten wordt gerekend.

Uit de vergelijking van Overstappen.nl blijkt dat er 48 tandartsverzekeringen zijn met een dekking van 100 of 250 euro per jaar. Daarvoor betalen consumenten tussen de 84 en 174 euro premie. In sommige gevallen komt dat neer op ruim 70 tot zelfs 94 procent van de maximale vergoeding.

Alleen voordelig bij hoge zorgkosten

Volgens zorgverzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl blijft het belangrijk om de eigen situatie goed te bekijken voordat je een tandartsverzekering afsluit. "Een tandartsverzekering is soms zeker nuttig. Vooral voor mensen met een minder gezond gebit kan het verstandig zijn om zich aanvullend te verzekeren", zegt hij. "Wie meerdere vullingen, een wortelkanaalbehandeling of een kroon verwacht, kan met een hogere dekking veel kosten besparen."