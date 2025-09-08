Terug

Meeste partijen willen een vorm van mondzorg terug in basispakket

Zorg

Vandaag, 15:48

De 15 verkiezingsprogramma's van alle huidige partijen in de Tweede Kamer hebben bijna allemaal één ding gemeen: mondzorg. Een bezoekje aan de tandarts, of een vorm daarvan, moet volgens velen terug in het basispakket komen. "Een gezond gebit is geen luxe", aldus de PVV.

De invulling van het idee verschilt wel per partij. Een jaarlijkse (D66 en NSC) of op een andere manier terugkerende tandartscontrole (SGP) is volgens meerdere partijen een pre. Uiteraard zijn dit verkiezingsplannen en zijn veel partijprogramma's alleen nog gedeeld in conceptvorm.

Vorig jaar werd er al een oproep gedaan aan het kabinet om mondzorg weer terug te krijgen in het basispakket. Bekijk het in onderstaande video:

Kritisch kijken

De VVD, CDA en BBB willen wel kritisch kijken naar welke zorg in een basispakket nog af kan vallen. 'Minder goede behandelingen' moeten eruit en eventueel een kleiner basispakket maken (VVD) om de defensie-uitgaven te bekostigen zou ook een optie kunnen zijn.

Wat daarnaast veel terugkomt is anticonceptie. Partijen zoals GroenLinks-PvdA, Partij van de Dieren en Forum voor Democratie willen dat dat weer onderdeel wordt van het basispakket. Andere vormen van zorg zoals fysiotherapie, stophulp voor rokers en leefstijlbegeleiding (SP) zouden dan ook terug kunnen komen.

Standaard

Zorg die in het basispakket valt, is voor iedereen standaard verzekerd. Daaronder valt onder meer ziekenhuiszorg, een bezoek aan de huisarts, of tandzorg voor kinderen. Voor andere zorg moeten mensen een aanvullende verzekering afsluiten of zelf de rekening betalen. Bij de meeste behandelingen in het basispakket geldt het eigen risico.

JA21 schrijft als enige partij niets over mondzorg of het basispakket. DENK heeft geen partijprogramma gedeeld.

ANP

