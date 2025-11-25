Volg Hart van Nederland
Minder geld, meer tandproblemen: kloof tussen arm en rijk groeit

Zorg

Vandaag, 09:28 - Update: 3 uur geleden

De kwaliteit van je gebit? Die hangt mogelijk samen met je inkomen en opleiding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM. Het verschil zit onder meer in hoe vaak mensen hun tanden poetsen en hoe vaak ze naar de tandarts gaan.

Hoger opgeleiden poetsen vaker minimaal twee keer per dag hun tanden dan mensen van wie het hoogste opleidingsniveau basisschool, vmbo of mbo-1 is. Ook een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist is voor lager opgeleiden minder vanzelfsprekend. Dat heeft grote invloed op de mondgezondheid, stelt het RIVM.

Een belangrijke oorzaak is geld. De kosten van de tandarts zijn voor veel mensen moeilijk op te brengen. Maar ook factoren als goede voeding, een gezonde leefomgeving en de hoeveelheid stress voor een tandartsbezoek spelen een rol.

