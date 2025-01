Door hoge kosten laten steeds meer mensen hun tanden trekken voor kunstgebit

Steeds meer mensen laten vrijwillig hun tanden trekken omdat de kosten van een behandeling bij de tandarts te duur zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de ACTA, de faculteit tandheelkunde van de UvA en VU. Voor de 32-jarige Jessica (niet haar echte naam) was dit de enige oplossing. Ze doet haar verhaal bij De Telegraaf.

Omdat ze het financieel zwaar heeft, heeft ze de halfjaarlijkse bezoekjes aan de tandarts al een aantal jaar ontlopen. Toen ze meer pijn begon te krijgen, besloot ze toch maar eens langs te gaan. Die stuurt haar na een controle gelijk door naar een tandvleesdeskundige, en daar blijkt dat er een bacterie in haar tandvlees zit. Als ze thuis komt belandt de offerte op de vloer: 3000 euro. "Dat geld had ik helemaal niet", vertelt ze aan de krant.

Tanden en kiezen trekken

Meer dan de helft van de tandheelkundigen in Nederland trekt op verzoek van patiënten tanden of kiezen zonder tandheelkundige reden. Vaak komt het doordat mensen de behandeling niet kunnen betalen. "Eigenlijk mogen ze dat helemaal niet doen", aldus Dyonne Broers, de onderzoeker. In de eed die tandheelkundigen afleggen staat dat ze de patiënten geen schade mogen brengen.

Sinds 2006 zit de tandarts niet meer in het basispakket. Met een kunstgebit heb je nog maar vijftig procent van de normale bijtkracht. Bovendien is een kunstgebit helemaal niet zo voordelig als het doet lijken. Een gebit kost 1200 euro en die moet om de vijf jaar vervangen worden. Broers roept op om in ieder geval een deel van de tandartsverzekering terug te laten komen in de basisverzekering. "Voor in ieder geval de controle, gebitsreiniging en het vullen van gaatjes."

Herstelprocedure

Minister van Volksgezondheid Fleur Agema laat aan Hart van Nederland weten het verdrietig te vinden als mensen tot deze rigoureuze maatregel overgaan. "Ik vind het ongekend verdrietig dat je het ook al in het straatbeeld begint te zien." Ze maakt zich ook zorgen om de gezondheid van mensen die tandzorg niet kunnen betalen, van een ongezond gebit kun je volgens haar ook hart- en vaatziekten krijgen.

De minister laat weten dat het nog even zal duren, maar dat ze bezig is om (delen van) de tandzorg in het basispakket te krijgen. Hoewel Jessica nu geen pijn en een mooi gebit heeft, had ze liever haar eigen tanden gehouden. Haar tandvlees is nu helemaal hersteld. Maar dat andere grote probleem, de hoge kosten, daar zal ze nog wel even van moeten bijkomen.